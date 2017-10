Tartu kunstimuuseumis avati korraga kaks uut näitust

Esimene neist, noore skulptuurikunstniku Art Allmäe "Paint it black" on inspireeritud Venemaa poliitikast ja keskendub Krimmi kriisi ajal vastu võetud seadusele, millega salastati kõigi sõjaväelaste surma põhjused. Allmäe näitus on järg tema varasematele näitustele, mis käsitlesid samasuguseid teemasid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Art Allmägi on saanud inspiratsiooni Venemaa poliitikast. Ise ta seda näitust siiski poliitiliseks seisukohavõtuks ei pea, see on väga tähtis. Me vaatasime, et hästi aktuaalsed teemad Artil ja tehniliselt ka väga head tööd ja selle järgi valisime. Me siis veel ei teadnud, mis ta teeb, aga ta on täiesti meie lootusi ja ootusi õigustanud," tõdes näituse "Paint It Black II" kuraator Joanna Hoffmann.

Tartu Kunstimuuseumi teisel korrusel avatud "Muuseumi koreograafia" seab keskmesse publiku ja väärtustab muuseumit kui keskkonda. Tegemist on liikuva näitusega, kus ka teosed pidevalt vahetuvad. "Muuseumi koreograafia" näitusel on ka inim-aktiivsed teosed, kus taiese panevad elama näitlejad.

"Kõik need teosed, mis siin näitusel on eksponeeritud, viitavad publiku olemasolule ja publiku liikumisele ja annavad publikule väga palju tegutsemisvõimalust. Publikule antakse näiteks liikumisjuhised, publikul on võimalik postamentide peale ronida, publikul on võimalik videotes näha teist publikut ja mõelda läbi selle ka iseenda peale ja sellele, kuidas publik muuseumis liigub," selgitas näituse "Muuseumi koreograafia" kuraator Hanna-Liis Kont.