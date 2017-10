Sasha Pepeljajev: Oskar Lutsu visuaalse teatrina lavastada on paras katsumus

Kanuti Gildi SAALi juht Priit Raud ütles, et Pepeljajevi fenomen seisneb lihtsuses.

"Tal ei ole oma truppi. Ta teeb väga erinevate inimestega: nii tantsijate kui näitlejatega. Eestis rohkem näitlejatega. /---/ Tema töömeetod on väga pedagoogiline, hea noortele üliõpilastele," sõnas Raud.

"See mitteverbaalne, mittetekstiline teater on teatud piirini referentsteater. See ei pea jutustama mõnd lugu, vaid pigem andma vaatajale mõne mõttesuuna. /---/ Töö oli hea, loominguline, pingeline, aga lihtne muidugi polnud. /---/ Materjal on väga keeruline – lavastada Lutsu visuaalse teatri žanris on paras katsumus," rääkis Pepeljajev.

Sel nädalal näeb Eestis kullaprooviga Vene teatrit. Festivalist "Kuldne mask" rääkis selle korraldaja Eestis Svetlana Jantšek. Festivali raames etendub ka Pepeljajevi ja teatri Moskva Ballett lavastus "Café Idiot" Dostojevski romaani motiividel.