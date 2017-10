Maria Metsalu uues soololavastuses näeb elavat surnut

Maria Metsalu uuslavastus opereerib pool-fiktiivse tegelase, Mademoiselle x'i reaalsuses. Mademoiselle x on naine, kes, olles elus, on veendunud, et ta on surnud. Ta usub, et tal ei ole aju, närve, kere ega organeid, olles vaid lagunev keha. Oma surmast hoolimata usub ta igavikulisusesse ja surematusesse.

Selles reaalsuses on kõik võimalik ja lubatud, kõik on osa temast ja pärineb temast, vormides kompleksse kuid lihtsakoelise süsteemi. Komplekssed süsteemid on ebakindlad. Võimatu on ennustada nende toimet hoolimata sellest, kas me saame aru süsteemi erinevatest osadest.

Läbi Mademoiselle x-i narratiivi, kes jõlgub zombina kusagil vahepeal nagu elav surnu, pannakse vaatluse alla etendaja motivatsioon ja seisund sama etenduse ning materjali korduval esitamisel. Autor kasutab ilmselgeid trikke ja elemente, mida tihti loetakse kui midagi liigset. Kasutades neid elemente ning strateegilisi kordusi üritab autor vältida loogilisi kulminatsioonimomente. See etendus ei taha ennast näidata, vaid ta tahab end varjata imitatsioonis.

Maria Metsalu (1990) on koreograaf ja etenduskunstnik, kes lõpetas 2016. aastal õpingud SNDOs (School for New Dance Development) Amsterdamis. Ta on loonud peamiselt soolotöid, mis on kantud püsivast huvist iseenda persooni tekitamise, enese mütologiseerimise ja mina-loome vastu. Tema uurimisprotsessi olulisteks tahkudeks on füüsilise ja virtuaalse tegelikkuse kõrvutamine, nende kokkuviimine ja erinevuste mõistmine koostoime, sotsiaalse vahetuse ja teisenemise seisukohast.

”Mademoiselle x” lavastuse põhjal valmiv installatsioon on osa Maria Arusoo New Yorkis kureeritud näitusest "Soft Scrub, Hard Body, Liquid Presence", mis on Performa festivali osa.

Esietendus toimub Kanuti Gildi SAAlis 28. oktoobril, samuti on võimalik lavastust näha 30. ja 31. oktoobril ning 2. novembril.