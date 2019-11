Kai Aareleiu "Linnade põletamine" jõuab Draamateatri lavale

Näidendi autor Kai Aareleid on öelnud, et ehkki tegemist on fiktsiooniga, oli selle loo kirjutamise algtõuge mõned vastamata küsimused ja lood tema enda perekonnast.

"See on filmilik stsenaarium. Romaan ise räägib 60. aastate Tartu ühest veidrast pereloost, kus isa on hasartmängusõltlane ja tütar armub vene poissi," rääkis lavastaja Priit Pedajas "Aktuaalsele kaamerale".

Sageli ei pea rahvust otseselt mängima. Kui me teeme "Ivanovit", siis me arvestame sellega et temperament on teine, aga me ei kuku seal kuidagi venelasi mängima. Aga ma nüüd mõtlesin et ma proovin mõelda, et ma ei ole üldse eestlane," märkis Vova osatäitja Christopher Rajaveer.

"Selle kohal heljub mingi ajastu vaim. Ma arvan, et minuvanustes ja natuke nooremates, kes on Tartuga kokku puutunud, äratab see palju igasuguseid mälestusi ja paneb selle aja peale tagasi vaatama või uuesti mõtlema," lisas Pedajas.

Lugu jookseb läbi varateismelise Tiina silmade, kes peab hakkama saama raskete saladustega nii oma perekonnas kui ühiskonnas laiemalt.

"Teadmatus mõjub minu meelest alati kuidagi miinusmärgiliselt. Kõik tahavad alati teada, aga sellega võib-olla ei arvestata, et teadmine võib tuua ka kannatusi. Ma olen palju mõelnud selle peale, et kumb on siis olulisem – kas teada ja olla õnnetu, või siis mitte teada ja olla õnnelik," märkis Tiina osatäitja Teele Pärn.