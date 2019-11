Moedemmile kutsub mänguasjamuuseum osalema kõiki suuri ja väikeseid Barbie sõpru, kes on oma nukkudele ise riideid või aksessuaare valmistanud. Taaskasutuslaadale oodatakse kauplema kasutatud, kuid heas korras Barbie nukkude, riiete, mööbli ja muude tarvikutega.



Mänguasjamuuseumi publikuprogrammide kuraatori Katrin Vaski sõnutsi korraldatakse üritust selleks, et innustada lapsi mänguasjade rohkuse ajal taaskasutusele mõtlema. "Soovime lastele näidata, et ühe lapse vana nukk võib olla isetehtud riietega täiesti uus nukk ja pakkuda veel palju mängurõõmu."

Kogu ürituse toimumise aja saab osta ning müüa taaskasutuslaadal ja külastada vaid selleks üheks päevaks avatud Barbie kohvikut. Samuti on avatud aasta suurnäitus "Barbie 60", kuhu on välja pandud rohkem kui nelisada nukku.



Laadal ja moedemmil osalemiseks tuleb saata registreerumiskiri aadressile katrin.vask@mm.ee, kirju saab saata veel kuni 14. novembrini.