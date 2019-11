August Kitzbergi näidend "Kauka jumal" leidis VAT teatris tee tänapäeva

Draama peategelane, raha võimu jumaldav Mogri Märt on mammona ja protsentide nimel valmis hukutama kõik, mis teda ümbritseb. "Ega selle saja aastaga midagi muutunud väga palju ei olegi. Raha ise, tema olemus ja tema võim inimeste üle on kuidagi säilinud miskipärast, nii kurb kui see ka pole. Selles mõtteis mina ütlengi, et Kitzberg on omal ajal teinud selle ohudraama, ta näitab, milline võim on inimesel raha üle," ütles Mogri Märdi osatäitja Indrek Taalmaa.

Taalmaa sõnul on Mogri Märt kõrvaltvaataja jaoks ebainimlik tüüp. "Aga nii on vaja, et inimesed tunneksid ennast sealt ära teinekord, kasvõi kübeke. Et igas ühes on natuke seda Mogri Märti," arvas ta.

Lavastaja Margo Teder lisas, et lugu räägib kahest väga tähtsast asjast - armastusest ja rahast. "Kitzbergi huumor on selles, et ta on võtnud reaalsuse, raha reaalsuse ja teinud sellest väikse sekti oma pere keskel. Ja sealt on tal raske välja tulla, teistel ka," selgitas Teder.

"Kauka jumala" on kujundanud Pille Jänes, helilooja on Ann-Lisett Rebane. Lavastust mängitakse rahvusraamatukogu teatrisaalis.