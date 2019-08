VAT teater alustab hooaega Katariina Undi lavastusega

Pulitzeri preemiaga pärjatud näidend on lugu üksikemast ja tema kahest teismelisest tütrest. Elu hammasrataste vahele jäänud ning illusioonidesse klammerdunud Beatrice üritab päästa oma õrnas eas tütreid reetliku maailma kurjuse ja ebaõigluse käest, aga kuidas ja kust leida inimeseks olemise jõudu, kui elupõlguse söövitav kiirgus on jõudnud sügavale südamesoppi? Rahvusraamatukogu tornisaalis etenduvas loos on laval Triinu Meriste (Ugala Teater), Loviise Kapper, Elena Koit ja Katariina Unt.

VAT teatri hooaja teine esietendus toimub 27. septembril, kui KUMU auditooriumis jõuab rahva ette poliitilistest intriigidest ja inimlikust manipulatsioonist pajatav "Pariisitar", mille autor on telesarja "Kaardimaja" looja Beau Willimon ja lavastaja Aare Toikka. Lavastuses mängib peaosa Katariina Tamm ning teistes osades on Merle Palmiste (Eesti Draamateater), Henessi Schmidt, Margus Prangel (Von Glehni Teater) ning Tanel Saar..

14. novembril äratab lavastaja Margo Teder Rahvusraamatukogu teatrisaalis uuesti ellu August Kitzbergi igihalja loo "Kauka jumal", milles peaosa mängib Indrek Taalma. Teisi rolle täidavad Elina Reinold, Karolin Jürise, Ago Soots ja Meelis Põdersoo. Näidendi on kaasajastanud Mihkel Seeder.

Veebruaris jõuab lavale EMTA lavakunstikooli 29. lennu lavastajatudeng Andreas Aadeli diplomitöö, Harold Pinteri "Tumm teener".

Märtsis esietendub lavastaja Helen Rekkori uus lavalugu tööpealkirjaga "Tallinnville", mis keskendub moodsa aja tallinlaste armastuslugudele.

Aprillis näeb aga ilmavalgust tunnustatud režissööri Sulev Keeduse lavastus "Sõjasõltlane", mis põhineb Jon Steele´i samanimelisel rahvusvahelisel bestseller'il.