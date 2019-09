Katariina Unt lavastusest "Kosmilised saialilled": aastakümnetega on see lugu minu jaoks tähendust muutnud

Oma eluga ummikusse jooksnud Beatrice elab veel vaid mälestustes ja unistustes ning üritab neisse mässida ka oma teismelised tütred. "Ta on inimene, kellega ma päris elus kohtuda ei tahaks," sõnas osatäitja Triinu Meriste "Aktuaalses kaameras" ja tõdes, et samas sellist rolli teatris mängida on super.

Näidendi lavastaja ja kunstnik Katariina Unt ütles, et kolmekümne aastaga on see lugu tema jaoks muutnud oma tähendust. "Toona oli see minu jaoks näitemäng ja ma tegelesin sellega, kuidas ühte rolli luua," selgitas ta ja lisas, et praegu on see pigem näitleja isiklik suhe. "Tõlgendus sellesse materjali, millega ta töötab."

"Loomulikult on minu elukogemus selline, mis aitab vähemalt seda materjali palju paremini lahti muukida," kinnitas Unt ja rõhutas, et tema elus on olnud piisavalt palju neid doose, millega ta olen kiiritada saanud. "Siin ongi küsimus, et kui palju sa lubad endal muteeruda."

Beatrice'i tütreid kehastavad kevadel Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud noored näitlejad Loviise Kapper ja Elena Koit. Näidendi originaalpealkiri on "Gammakiirte mõju ebamaistele saialilledele" ning selle kirjutas 1964. aastal menukas Ameerika noorsoo- ja õuduslugude autor Paul Zindel. Etendused toimuvad Rahvusraamatukogu tornisaalis.