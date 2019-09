Aare Toikka "Pariisitarist": lugu on mänguline ja panused kõrged

KUMU auditooriumis esietendub täna õhtul Aare Toikka lavastus "Pariisitar". Näidendi on kirjutanud menuka sarja "Kaardimaja" looja Bou Willimon ning selle keskseks teemaks on võimujanu.

Lavastaja Aare Toikka sõnul on Netflixi menuki "Kaardimaja looja" Bou Willimon väga talendikas näitekirjanik. "Tal on suurepärane dialoog ja see, kuidas ta mõtet veab oma tegelaskujude läbi, see on suurepärane. Kõik need tegelased on väga intelligentsed. Siin ei ole mustvalgeid vaatepunkte," ütles Toikka "Aktuaalsele kaamerale", lisades, et lugu on väga mänguline ja panused on kõrged.

"Pariisitar" räägib loo Chloest, kes elab Washingtonis oma maksuadvokaadist abikaasaga. Mehel on ambitsioon pürgida mõjuvõimsale kohale kohtusüsteemis. Chloe soovib kallimat igakülgselt aidata ja on oma mehe edu nimel nõus astuma väga drastilisi samme

"Heaoluühiskond loob tingimused, kus mõnedest piiridest võib mööda vaadata. Aga elus ei ole mitte midagi iseenesestmõistetavat," selgitas Toikka.

"Pariisitar" on sissevaade USA poliitika köögipoolele, olles sealjuures lugu ka kirglikest suhetest.