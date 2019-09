Katariina Tamm uute väljakutsete eel: pigem on traagika millessegi kinni jääda

"Hetkel midagi sellist ei planeeri, meil on mõtteid ja me Piretiga oleme jätkuvalt parimad sõbrannad. Lihtsalt tahaks vahetada formaati ja stiili. Tundub, et sellises žanris me praegu midagi ei planeeri, aga kahtlemata me varsti jälle koos töötame," ütles Tamm ETV saates "OP".

Tamme sõnul on ta teadlik, et paljud inimesed just uut stand-up'i ootavadki. "Sellest ei tohi lasta ennast väga häirida, mida inimesed tahavad. Muidugi on kiusatus endal ka, et see asi oli tore ja populaarne, et see võiks jätkuda ja midagi ei olegi selle vastu. Lihtsalt inimesena olen mina palju muutunud sellest asjast," arutles Tamm.

Tema sõnul on pigem traagika jääda kinni millessegi. "Et sul oli üks asi, mis toimis ja sa üritad seda korrata. Ma usun, et hea mõte on vahel kõigest loobuda ja midagi täiesti uut leida," tõdes Tamm.

Tamm elas mõnda aega Eestist eemal, sest omandas Inglismaal teatrikoolis magistrikraadi. Nüüd on ta tagasi ja astub üles VAT teatris värske lavastuse "Pariisitar" peaosas. Tamm ütles, et tegemist on suure väljakutsega, sest laval peab järjest olema umbes tund ja 45 minutit ning selle jooksul tuleb ette kanda palju teksti.

Tamm mõistis aga kui mänguline on tüki peategelane Chloe. "See tegelane tundus mulle väga põnev, mida rohkem ma sellega töötasin, seda rohkem ma leidsin endas üles väga sarnaseid külgi selle tegelasega," tunnistas Tamm.

"Pariisitar" on sissevaade USA poliitika köögipoolele, mis pärast Donald Trumpi võimuletulekut 2016. aastal muutus veelgi teravamalt erinevate maailmavaadete, võimu ja vaimu võitlustandriks.