Betti Alveri preemia pälvis norralane Oyvind Rangoy

Alveri preemia antakse igal aastal parimale debüütteosele luule- või proosavallas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Žürii sõnul oli nende otsus üksmeelne ja "Sisikond" oli teistest nominentidest peajagu üle.

Laureaadi tugevus oli tema poeetilisus ja teose terviklikkus. Auhinna pälvinud luulekogu "Sisikond" keskne teema on lepituse otsimine.

"Ärevus, tung, mingisugune igatsus, mida ma igatsen. Võib-olla lepitust. Ma arvan, et iga inimene mingil tasandil seda teeb, aga see ei toimu tühjas ruumis, see toimub konkreetses kohas. Just sellest keskkonnast lähtudes võib-olla saame asju elusaks kirjutada," selgitas Rangoy.

Eesti keeles luuletamise kohta ütles Rangoy: "See lihtsalt juhtub. See juhtub vajadusest. Võib-olla see, mida ma kirjutan, ei ole kindlasti välja mõeldud, ei ole konstrueeritud, ei ole planeeritud. Need on struktuurid, mis on hinges kuskil olemas ja nad puhtast vajadusest tulevad siis kirjas ka välja."