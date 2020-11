Betti Alveri kirjandusauhinna pälvis Taavi Eelmaa

Taavi Eelmaa sõnas, et luuletuste kirjutamine pole kunagi olnud tema jaoks avaliks tegevus. "Raamat võib küll olla avalikkuse seotud, see on poes müügil ja kõik võivad seda katsuda, aga oma hirmudest, armastustest või õrnusest kirja pandud read pole tegelikult midagi muud kui uhkeldamine," ütles ta ja kinnitas, et avalik uhkeldamine saab varem või hiljem karistatud preemia näol.

Tänavused nominendid olid:

Taavi Eelmaa, "Electraumur" (Verb)

Kristiine Kikas, "Sees" (K. Kikas)

Teele Lember, "Süstemaatiline unistaja" (Kultuurileht)

Piret Põldver, "Alati nii järsku" (Henrik)

Ester Urbala, "Jumalik märk" (Pilgrim)

Tauno Vahter, "Pikaajaline kokkusaamine" (Tänapäev)

Joosep Vesselov, "Linna laul" (Kultuurileht)

Žüriisse kuulusid Vahur Afanasjev, Veronika Kivisilla, Pille-Riin Larm, Indrek Mesikepp ja Øyvind Rangøy. Möödunud aastal pälvis Betti Alveri kirjanduspreemia Øyvind Rangøy.