Galerii. Mari Roosvalti isiknäitusel näeb ja kuuleb maale

Mari Roosvalt avas esmaspäeval Draakoni galeriis isiknäituse "Meretagune", kus näeb sel aastal loodud maale ja kuulda maalidest inspireeritud heliinstallatsiooni "Meri", mille autorid on Örnólfur Eldon Þórsson ja Krõõt-Kärt Kaev.

"Mere ääres elades ja igapäevaselt selle võimsa loodusjõu muutumist nähes leian end küsimast, mis on meretagune? On see sügavus või midagi muud? Kliimamuutus, globaalne või lokaalne katastroof? Minimalistlike, ent ülimalt vitaalsete värviliste ja biomorfsete kujundite kaudu proovin lahata neid küsimusi mulle omases maalikeeles," kirjutab Roosvalt näituse saatetekstis.

"Kaasajale resoneerivad fotokorjed omandavad aasta-aastalt minu loomingus üha enam tähtsust. Pildipinnad kohati suurteks lavastusteks muutes liigun üha enam vaba maalilisuse poole, kus näen loodust ja kunsti tihedas seoses olevat. See maalikunstil ja muusikal põhinev väljapanek on loodusstiihia ainetel loodud tervik," jätkas Roosvalt.

Eesti riiklikus kunstiinstituudis (praegune Eesti kunstiakadeemia) 1969. aastal maalikunsti eriala lõpetanud Mari Roosvalt on töötanud kunstiõpetajana Tallinna 7. keskkoolis, Tallinna 46. keskkoolis, Tallinna kunstikoolis ja Tallinna pedagoogikaülikoolis. Aastatel 1992–2016 oli Roosvalt tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna kunstiülikoolis ja nüüdses Eesti kunstiakadeemias. Alates 1970. aastast aktiivselt näitusetegevuses osalevat Roosvalti on tunnustatud mitmete auhindadega, sealhulgas Konrad Mäe nimelise maalikunstipreemiaga. Avatav näitus järgib Roosvaltile 1990. aastate lõpus omaks saanud maalimislaadi, mil 1980. aastatel abstraktses laadis maalinud ja 1990. aastatel abstraktsesse ekspressionismi liikunud kunstnik alustas väljakujunenud maalilaadile fotopanuste lisamist.

Näitus jääb avatuks 14. detsembrini 2019.