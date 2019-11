Huiabella Fantastica: palagani tehakse igasuguse egiidi all

Mis seisus Eesti pungindus hetkel on? Noori ikka tuleb peale?

Noori tuleb peale tõesti. Just viimastel aastatel. Vist mitte nii palju kui vanasti, aga tuleb. Väga palju tuleb miskipärast vene noori. Nad tegelevad rohkem muusika tegemisega ja see kaasab automaatselt rohkem noori huvi tundma.

Muideks, kuidas sa Rakvere pungilaulupittu suhtud? Natuke nagu veider, et korralikud keskealised laulukõõritajad mängivad kunagisi mässajaid...

Mul on väga kindel arvamus sellest. Aga ma parem ei ütle midagi. Pärast mõni ütleb, et ma olen öelnud, aga ma polegi nüüd midagi öelnud. Ja üldse - las jauravad. Palagani tehakse igasuguse egiidi all, miks siis mitte punkegiidi?

Tuuritate palju ka välismaal oma bändiga. Mis seis seal on, ikka väiksemad klubid enamasti või on suurtel festivalidel võimalik ka punkmuusikat kuulata?

Välismaal on seisud head vist. Või eks need kohad, kuhu läheme, seal on hästi. Ega me suvalistes kohtades ei mängi, pigem ikka punkklubides ja squat'tides, ning seal jagub punke hulganisti. Tänavapildis neid eriti ei näe.

On olnud päris suuri kontserte ja oleme ka mänginud kümnele inimesele. Ja mõlemad variandid meeldivad meile ühtmoodi. Väiksed kontserdid on isegi kuidagi mõnusamad.

Festivalid on muidugi aga kõige meeleolukamad. Aga see pole nõrga tervise ja närvikavaga inimesele.

Lõpetuseks küsiks midagi õige lolli ehk kas siiski täna ja ka homme on kantri paljudele toeks või kaua maailmas pungitakse? Ma võin vihjeid anda: Kurat seda teab!

Noo ma ütleks, et kurat seda teab!

Esitluskontserdid toimuvad sel reedel, 29. novembril Tallinnas Burger Box Baaris (tolle popi Kopli tänava söögi- ja joogikoha esimene kontsert!) ja 30. novembril Tartus klubis Hell. Tartus tulevad lavale lisaks kohalikud bändid Kuritarvitaja ning Süliveri.

Lisaks on plaadipresentatsioonid jaanuris Peterburis ja veebruaris Saksamaal Berliinis.

Tulist kuulamist!: