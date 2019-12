Tartu Ülikool esitleb esimest ülevaateteost ülikooli kunstivaradest

Praegu on Tartu Ülikooli muuseumis ja raamatukogus ligi 45 000 kunstieset, ent teoseid leidub ka ülikooli teiste üksuste valduses. Album "Ars academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost" on esimene raamat, mis annab sellest kunstikogust ülevaate.

Ülikooli kunstikogu on moodustunud enam kui 200 aasta jooksul. Õppetöös kasutamise eesmärgil loodud kogu on aja jooksul muutunud, täiendust saanud, aga ka kaotusi kandnud.

Rahvusülikooli 100. aastapäevaks valminud trükisest leiab saatesõnade järelt ka ülevaate ülikooli kunstikogu ajaloost läbi kahe sajandi. Põhiosa albumist moodustavad saja kunstiteose reproduktsioonid koos kaastekstidega, mis annavad läbilõike ülikooli kunstikogust nii eri ajastute, koolkondade, kunstiliikide kui ka autorite kaupa. Tähelepanu on pööratud ka seostele ülikooli ajaloo ja sellega seotud isikutega.

Suur osa albumisse valitud töödest on trükigraafika ja joonistused, mida on kogudesse jõudnud kõige rohkem. Maalide hulgas leidub enim töid 20. sajandist, kuid neile pakuvad tasakaalu näited 19. sajandi portreemaalidest. Skulptuuride seas on ülekaalus antiikeeskujude järgi valmistatud kipskoopiad, originaalskulptuure leidub ülikooli kogudes vähem.

Albumi on koostanud kunstiajaloolased Ingrid Sahk Tartu Ülikooli muuseumist ja Moonika Teemus Tartu Ülikooli raamatukogust ning kujundanud Angelika Schneider. Album on eesti ja inglise keeles.

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani, rahvusülikooli juubeliürituste nõuandva kogu esimehe professor Margit Sutropi sõnul on Tartu Ülikool koos oma ajalooliste hoonete ja väärtuslike kogudega elav mälupaik, kus akadeemiline pere kokku saab ning kus jutustatakse ülikooli ja Eesti riigi keerukat ajalugu. "Ma loodan, et kunstialbum aitab lugejal mõista, kui käänuline on olnud Tartu Ülikooli tee rahvusülikoolini ja mida tähendab Eestile Tartu Ülikool," lisas ta.

Kunstialbumi "Ars academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost" esitlus Kadrioru kunstimuuseumis (Weizenbergi 37) on osa emakeelse ülikooli 100. aastapäeva sündmustest Tallinnas eeloleval laupäeval, 7. detsembril. Lisateave on veebilehel 100.ut.ee.

Albumi Tartu esitlus toimub kolmapäeval, 11. detsembril kell 12 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis (Ülikooli 18).