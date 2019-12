ERRS tunnustas silmapaistvamaid rahvatantsu ja rahvamuusika edendajaid

"Öeldakse, et töö ise kiidab tegijat, kuid tunnustades tahame omalt poolt tänada ja kinnitada, et oleme märganud nende inimeste panust valdkonna heaks," ütles ERRSi juhatuse esimees Kalev Järvela.

Sel aastal jagati välja viisteist tunnustust kümnes eri kategoorias.

ERRS aastatunnustuse "Lokulaud 2019" said järgmised.

AASTA SÕBER – JÜRI URB – Tantsupeo muuseumi oluline toetaja, tänu kellele on muuseumil võimalik tegutseda.

AASTA KOLLEKTIIV – RAHVAMUUSIKAANSAMBEL KUNGLA – Rahvamuusika edendaja nii Lääne-Virumaal kui ka mujal Eestis. 40 tegutsemisaastat mahutavad endasse erinevaid folkloorifestivale, pillipidusid ja kontsertreise, mille kaudu on Eesti rahvamuusikat tutvustatud laiemalt mitmes välisriigis.

AASTA KORRALDAJA – HUVIKOOL MODERATO (REINE NIIN) – Reine korraldusel on saanud iga-aastaseks traditsiooniks Metsapoole rahvamuusikalaager, noortele muusikutele suunatud rahvamuusikatöötluste festival Folgikrõmps ning kandle ehitamise laager.

AASTA KORRALDAJA – AET MAATEE – Tema kanda on nii tulenäitaja kui ka teelolija roll. Nelja juulipäeva nimel töötas tema ja ta meeskond kolm aastat. XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" märgib seni suurimat laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapidu, kus osales üle 1800 kollektiivi pea 45 000 osavõtjaga.

AASTA LOOJA – VAIKE RAJASTE – Tema looming oli 2019. aasta suvel Kalevi staadionil kõigile näha – Vaike Rajaste oli XX tantsupeo "Minu arm" idee autor ja pealavastaja.

AASTA LOOJA – TONIO TAMRA – Tema panus tantsupeo muusikalisse kujundusse on hindamatu. Sujuv ja kaunis muusikaline korraldus ning professionaalne tase tagasid parimad tingimused tantsijatele esinemiseks XX tantsupeol "Minu arm".

AASTA SÜNDMUS – XX TANTSUPIDU "MINU ARM" – Imelise ja võimsa elamusega pidu, mis tegi sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeotraditsioonile. Läbi aegade suurimal peol astus muruplatsile 10 500 tantsijat.

AASTA TEGU – VÄLIS-EESTLASTE TANTSUPIDU "ÜHENDUSMAA ON EESTIMAA", TANTSUPEO MUUSEUMI (ANGELA ARRASTE JA ÜLO LUHT) EESTVEDAMISEL – Pidu tõstis esile eestlaste kogukonnad maailmas, meie kultuuri ja pärimuse hoidmise. Vabaduse väljakul tantsisid rühmad 14 erinevast riigist: Soome, Rootsi, Norra, Belgia, Holland, USA, Kanada, Austraalia, Türgi, Inglismaa, Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg ja Šveits.

AASTA TEGU – ULLO TOOMI RAAMATU "Eesti rahvatantsud" KORDUSTRÜKK, ANNA RAUDKATSI TANTSUSELTS – 2018. aastal 65aastaseks saanud kogumik on olnud kasutuses kõik need aastad ja muutunud rariteediks. Kordustrükina ilmunud väljaanne on eriline, sest lisatud on Toomi õpilaste ning kolleegide mõtted.

AASTA TANTSUJUHT – HELENA-MARIANA REIMANN – Ta teeb tantsulooja ja lavastajana tänuväärset tööd nii väikeste laste kui juba ellu astuvate noortega, õpetab neid armastama rahvatantsu.

AASTA RAHVAMUUSIK – JUHAN UPPIN – 2019. aasta rahvamuusikapeo kunstiline juht, kes oma tööga on laulu- ja tantsupidude kõrvale toonud rahvamuusikapeod. 2019 andis Juhan Uppin, Vabariigi Pillimees, välja sooloalbumi "Päkarauakannel", millega tõstis fookusesse ja au sisse eesti rahvapilli.

PIKAAJALINE PANUS VALDKONNA ARENGUSSE – JURIS ŽIGURS – Andeka organisaatorina on Juris olnud aastatel 1985–2004 paljude üle-maaliste pidustuste, võimlemispidude, üld- ja noorte tantsupidude üldjuht-korraldaja. Juris Žigurs on ERRSi auliige, tantsupidude aujuht ja Ullo Toomi stipendiumi laureaat.

AASTA VIDEO ERIPREEMIAD – TORI RAHVAMAJA SEGARÜHM JA TANTSUSELTS TARAPITA – Aasta video eripreemia anti välja kahele tantsurühmale, Tori Rahvamaja segarühmale omanäolise tantsu tõlgendamise eest ja tantsuselts Tarapitale oskuskliku tantsija-on-üks-tavaline-inimene näitamise eest.

AASTA VIDEO – "KOOS", TANTSUANSAMBEL LEE – Esimest korda välja antav kategooria, aasta rahvatantsu video. Teos sündisid muusika, tantsu ja kaamera koostööna Juhan Uppini muusikale "Jõulurutt". "See on spetsiaalselt kaamera jaoks lavastatud koreograafia, mida luues on püütud arvestada erinevate võimalustega, mida kaamera tantsu jaoks avab," kirjeldas videot tantsuansambel Lee ise.

Eesti rahvatantsu ja eahvamuusika selts on 1988. aastal loodud rahvatantsu ja -muusika harrastajate ning kollektiivide ja juhendajate ühendus, mille eesmärk on rahvatantsu- ja rahvamuusika õpetajate ning harrastajate ühendamine ja esindamine ning valdkonna arendamine, esindades sel moel enam kui 23 000 rahvatantsija ja 2000 rahvamuusiku huve. ERRS on koostööpartner laulu- ja tantsupeo sihtasutusele UNESCO kaitse all oleva laulu- ja tantsupeoprotsessi säilitamisel, arendamisel ning selle raames noorte- ja üldtantsupidude ning pillipidude korraldamisel.