EKKM-i juht: teibiga banaan on banaalne näide, milline kunst tänapäeval on

Itaalia kunstnik Maurizo Cattelan müüs maha toese "Comedian", mis kujutas endast teibiga seina külge kinnitatud banaani. Performance-kunstnik David Datuna sõi selle hiljem ära. Eesti kaasaegse kunsti muuseumi (EKKM) juht Marten Esko sõnul on kogu see juhtum banaalne näide sellest, milline kunst tänapäeval on.

"Kuidas sellega kaubeldakse, milles seisneb teos. Teos ei seisne selles banaanis, vaid selles idees. Inimene, kes ostis selle 120 000 euro eest ära, sai kaasa sertifigaadi, et seda banaani tulebki iga kümne päeva tagant välja vahetada, sest banaanid lähevad ka pahaks," selgitas Esko ETV saates "Ringvaade".

Tema sõnul hindavad kunstiteose väärtust turu kontekstis galeristid. "See on selline kapitalistlik loogika, seal ei ole kunsti sisuga nii väga pistmist," selgitas Esko, miks keegi teose 120 000 euroga ära ostis.

Esko ütles, et banaani ja teibi teos alguses temas väga head tuju ei tekitanud, pigem ajas veidi muigele. "See, et see lõppeski banaani ärasöömisega, mingis mõttes see natuke isegi tõi head meelt," ütles Esko.