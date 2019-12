Abilinnapea: kui EKKM likvideerib puudused, siis võivad nad kevadhooajal uksed avada

Praegu ohtliku seisukorra tõttu suletud Eesti Kaasaegse Kunsti muuseumi hoone tulevik on endiselt ebaselge. Arutellu on nüüd Tallinna linna ja muuseumi kõrval kaasatud ka kultuuriministeerium. Linn lubas, et kui muuseum likvideerib ohtlikud puudused, võib kevadhooajal tegevus jätkuda. Pikema plaani osas pole linn ja riik veel päris üksmeelele jõudnud.

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul annab riik muuseumi korda tegemiseks pool summast, kui Tallinna linn samaga vastab, vahedas "Aktuaalne kaamera". Linn on aga seisukohal, et nad annavad muuseumitegevuseks küll maja, aga riik võiks selle ise korda teha. "Pakun riigi poolt sellist lahendust, et seda eramuuseumit võiks toetada mõlemad, poole vajalikust investeeringust peaks tegema linn ja poole võiks teha riik," sõnas ta ja kinnitas, et linn ei ole praegu mõelnud variandile hakata investeeringuid tegema.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul ei saa nad praegu anda vastuseid, kas linn toetab EKKM-i rahaliselt või mitte. "Kuidagi ei saa ju ära unustada seda, et see ongi Tallinna linna vara ja see on kindlasti rohkem väärt kui riigi poolt kindlalt pandav pool summast," tõdes ta ja kinnitas, et juba esimesel kohtumisel muuseumiga olin nende poolt sõnum, et nemad tulevad varaga ja rahastust nad sellele ette ei näe. "See oli esimese kohtumise tulemus ja ka viimasel koosolekul sai seda rõhutatud."

Küll aga olid kõik kolm osapoolt seisukohal, et esialgu tuleks maja kiirkorras korda teha, et seal poleks ohtlik viibida. Nii saaks muuseumitegevus jätkuda juba sel kevadel. EKKM-i tegevjuht Marten Esko selgitas, et esialgu teevadki nad maja n-ö ohutuks, et tegevus saaks jätkuda. "Sealt edasi tahame võidelda selle eest, et maja jääks avatuks ja saaks korda."

Eha Võrk rõhutas samuti, et kui ohutus on tagatud, võib muuseum kevadel oma uksed avada.