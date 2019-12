EKKM-i tulevik sõltub ka sellest, mis saab linnahallist

Kuigi 2014. aastal vaidlusi tekitanud Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu elluviimine jäi EKKM-i ja kunstiringkondade vastuolu tõttu omal ajal seisma, on see jätkuvalt linnavalitsuse laual. Linnavaraamet pole piirkonna kinnistuteks jagamist veel alustanud, sest ala vajab terviklikku kontseptsiooni, mis arvestaks ka linnahalli tulevikuga, märkis Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu kohaselt on kavas kinnistu jagada neljaks kinnistuks – sellel kinnistul on praegu nii EKKM, Katlaaed kui ka sellega piirnev maa.

Võrgu sõnul on praegune EKKM-i alune maa ka edaspidi mõeldud ühiskondlike ja mitteäriliste ehitiste jaoks.

"Kehtiv detailplaneering näeb ette seda, et praeguse EKKM-i kohale jääb ka edaspidi ühiskondlike ehitiste maa, praeguse Katlaaia kohale on planeeritud ärimaa ning kaks väiksemat siilu on mõeldud transpordimaaks," kirjeldas Võrk.

Detailplaneeringu järgi kinnistuteks jagamist ei ole linnavaraamet aga veel alustanud, sest see piirkond vajab tema sõnul terviklikku kontseptsiooni, mis arvestaks ka linnahalli tulevikuga.

"Kultuurielu kogunemine Kultuurikatla ümbruskonda on selle piirkonna jaoks igati sobiv lahendus, kuid mõistlik on see arendada välja koos linnahalliga, et ala moodustaks terviku," märkis Võrk.

2014. aastal pahandas EKKM-i ja kunstiringkonda, et senine Põhja pst 35 kinnistu oli kavas jagada kaheks, mis välistas muuseumi varasemas, 2010. aasta detailplaneeringus kavandatud EKKM-i juurdeehitusplaanid. Muuseumile ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa on praeguse detailplaneeringu järgi 1800 m2 suurune.

Katlaaia 3153 m2 suurusele, EKKM-ist lahutatud alale on planeeringu järgi kavandatud ehitusõigus kuni viie maapealse ja kuni kahe maa-aluse korrusega ning kuni kahe maapealse ning kahe maa-aluse korrusega ärihoonete ehitamiseks. Maa-alale on kavandatud ka 150 parkimiskohta.

Viie aasta tagune detailplaneering on Tallinna planeeringute registri järgi 2008. aasta augustis tunnistatud osaliselt kehtetuks, kuid planeeringu koostanud ettevõtte K-Projekt AS-i sõnul puudutab see ainult Kalasadama tn 8 kinnistu osa, mille omanik soovis suurendada hoone kõrgust. Muus osas on detailplaneering kehtiv.

EKKM on Tallinna linnale kuuluvas Põhja pst 35 rendihoones tegutsenud järjepanu alates 2006. aastast. Näitusetegevust alustas EKKM 2010. aastal.