Asjaosalised arutavad EKKM-i tuleviku üle sel nädalal

Laupäeval sulges Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) ennetähtaegselt oma uksed ja peatas näitusetegevuse erakorraliselt üles öeldud üürilepingu tõttu. Muuseumi töötajad loodavad, et see on ajutine lahendus. Sel nädalal on plaanis kohtumised ja läbirääkimised erinevate pooltega, mis peaksid tooma rohkem selgust EKKM-i hoone tulevikku.

EKKM-i tegevjuht Marten Esko ütles, et kindlasti ei rahulda muuseumit see, kui maja lammutatakse. Hiljemalt kolmapäevaks peaks Esko sõnul selge olema kas ja mis moodi EKKM-i hoonega edasi minnakse.

"Lahendus, millega me kindlasti kõige rohkem rahule jääks, on see, kui saame sellel kinnistul mingis versioonis edasi toimetada. Kas maja saab ohutuks, kas maja saab korda, kas maja saab renoveerid," rääkis Esko. "Positiivseid stsenaariume seal kinnistul edasi toimetamiseks on ka mitmeid. Aga meie eesmärk on ennekõike jääda sinna kinnistule tegutsema."

Esko lisas, et see, et EKKM-i maja laupäeval uksed sulges, on muuseumi enda otsus ja loodetavasti on tegemist ajutise olukorraga. "Sulgemise tagamaad ongi see, et me otsustasime panna maja kinni 30. kuupäevaga*, millega väidetavalt lõppes ka meie üürileping, et keskenduda oma energia sellele, et oma edasise eksistentsi eest võitlema asuda."

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein ütles, et olukord on ootamatu ka ministeeriumi jaoks. Kuna aga hoone, kus muuseum tegutseb, kuulub linnale ja muuseum on ise eraõiguslik mittetulundusühing, siis poole omavahelise üürilepingu asjaolude üle kultuuriministeerium arutada ega vaielda ei saa. Küll aga soovib ka ministeerium linnaga kiiresti kohtuda, et võimalike lahenduse üle arutada.

"Nii pärandi taaskasutuse kui ka kunstielu stabiilsuse seisukohalt oleks kõige parem tegevuse jätkamine samades ruumides, kuhu kunstnikud on ise praegu juba palju panustanud. Noorte kunstnike esimesed suured ülesastumised, kuraatorite katsetused – selle kõige jaoks on vaja toetavat keskkonda," rääkis Sein. "Samuti on meil kunstikeeli ja -maitseid väga erinevaid ja need ei mahu ära ühte muuseumi või näitusesaali. Väga oluline on see, et EKKM on selle ruumi omale ise loonud ja ennast tõestanud nii Eestis kui ka laiemalt ja inimeste sees."

* SA Kultuurikatel finants- ja müügijuht Ivar Veerus ütles ERR-ile eelmisel nädalal, et juriidiliselt oli tegemist tähtajatu üürilepinguga, mille lõpetamise etteteatamine on kolm kuud ja EKKM-ilt ei nõutud kohest väljakolimist, vaid anti aega veebruari 2020 lõpuni, seda teatavate piirangutega inimeste liikumisele hoones ja krundil. – toim.