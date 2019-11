EKKM peatab näitusetegevuse

Avaldame EKKMi pöördumise täies mahus:

"Oleme otsustanud 30. novembri seisuga näitusetegevuse ajutiselt peatada ning oma 2019. aasta näitusehooaja ennetähtaegselt lõpetada, sest meie Põhja puiestee 35 näitusemaja omanike ehk Tallinna Linna ja SA Tallinna Kultuurikatla poolt tellitud ehitusauditist lähtuvalt on SA Tallinna Kultuurikatel meie üürilepingu erakorraliselt üles öelnud. Kuigi meie laguneva hoone konstruktsioonid on auditi põhjal isegi rahuldavas kuni heas seisukorras, on hoone erinevaid detaile hinnatud vaatluste põhjal ohtlikeks, mis on ka väidetavaks aluseks SA Tallinna Kultuurikatla erakorralisele üürilepingu ülesütlemisele.

Olgugi, et Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) ei ole Põhja pst. 35 hoone omanik, oleme üle 13 aasta kestnud tegevuse jooksul olematu eelarve ja suure motivatsiooniga nii hoone kui näituseruumide seisukorda selgelt paremuse suunas viinud. Auditis välja toodud probleemid ei tule meile üllatusena, sest oleme siin majas töötades teadlikud selle tehnilisest seisukorrast. Küll aga jääb meile arusaamatuks asjaolu, kuidas auditis välja toodud probleemid peaksid olema aluseks meiega sõlmitud üürisuhte lõpetamisele. Oleme asunud olukorrale võimalikke lahendusi otsima ja alustanud suhtlust uue lepingu sõlmimise eesmärgil, et EKKM avalikkusele hiljemalt järgmise näitusehooaja alguseks taas avada.

Meie eesmärk on endiselt see, mis alati – jätkata Põhja pst. 35 hoones kõrgel tasemel rahvusvaheliselt silmapaistvat näitusetegevust ning hoida siinne mereäär kultuurile. Tuginedes juba 2014. aastal aset leidnud teravatele aruteludele, mis puudutasid Kultuurikatla ja EKKMi ümbruse detailplaneeringut, on selgelt avalikkuse huvides Põhja pst. 35 kinnistu jäämine ühiskondlike hoonete maaks ka tulevikus.

Oleme tänulikud nii publiku, koostööpartnerite kui toetajate mõistva suhtumise eest, sest ennetähtaegselt lõppeb ka hiljuti avatud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) kollektiivselt kureeritud näitus "Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja" ning oma uksed peavad sulgema EKKMi Kohvik ja Lugemiku raamatupood.

Me loodame, et toimuv ei ole algus EKKMi kadumisele ega ka üldisema umbusu avaldumine kriitilise ja eksperimentaalse kultuuri vastu. Hoiame teid kindlasti kursis edasiste arengutega ning jääme lootma teie kõigi toele ja toetusele!"