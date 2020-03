EKKM sõlmis Tallinna linnaga uue üürilepingu

EKKM juht Marten Esko rääkis, et see annab muuseumile kuus kuud ajapikendust, et maja ohutuks teha. Kui maja ohutus on tagatud, saab juba sõlmida kaheaastase üürilepingu.

"Hakkasime mõlemad [Tallinna linn ja EKKM – toim] nüüd auditit selgemalt, ühtemoodi nägema. Estakaad on ohtlik, seda me kahjuks enam näitusesaalina kasutada ei saa. Aga kõik ohutuks tegemise lahendused tulevadki ajutised ehk maksimaalselt kahe aasta perspektiivis. Sisuliselt ongi, et sulgeme estakaadi, toestame seda täiendavalt ja katame igaks juhuks ka täiendava võrguga," rääkis Esko.

Lisaks auditile sai EKKM kohustuse saada päästeametilt tegevusluba, aga see on tema sõnul samuti kaheaastase perspektiiviga, et seal hoones avalikku tegevust jätkata.

"See kaheaastane perspektiiv tähendabki seda, et kahe aasta ja kuue kuu jooksul oleme võtnud kohustuse töötada välja maja renoveerimisplaan ja garanteerida sellele ka täiendav rahastus."

Esko tunnistas, et kõik see on samal ajal teoreetiline. "Samas oleme me nüüd täiendavalt suhelnud ka kultuuriministriga ja sealtpoolt on olemas sisuline toetus maja renoveerimiseks, mitte küll täies mahus. Puudujääva osa me peamegi kuskilt juurde leidma, aga see on ka 2,5 aasta perspektiiv."

Ta sõnas, et tulevikuperspektiiv nõuab pikemas plaanis ka rohkem läbitöötamist, sest tuleb vaadata, kuidas Tallinna linna ja Tallinki linnahalli arendamise plaanid EKKM-iga seostuvad, kui üldse.

"Meist mere poole jääv krunt on ka paari aasta perspektiivis arendamisse minemas ja tundub, et see linnahalli kõrval olev piirkond võibki kolme-nelja aasta pärast juba peaaegu valmis saada."

Esko sõnas, et leping ise on küll kuuekuuline, kuid see kuus kuud on tingitud asjaolust, et pikemaid lepinguid Tallinna linna allasutustega peab juba kinnitama linnavolikogu.

"See oleks meile praeguses olukorras muutunud liiga aeganõudvaks käiguks. Kuus kuud oli maksimum, mis me kiiremas korras saime kokku leppida ja selle kuue kuu jooksul hakkame juba töötama selle kaheaastase lepingu, renoveerimisplaani ja ka hoone ohutukssaamisega," märkis ta.