EKKM-i tegevjuht Marten Esko: muuseum soovib jääda praegusesse majja

Eesti kaasaegse kunsti muuseumi (EKKM) maja Põhja puiesteel jääb esialgu suletuks, kuni on lahendatud hoone ohutusega seotud probleemid. Muuseumi tegevjuht Marten Esko kinnitas, et muuseum soovib jääda praegusele kinnistule.

"Linn on meile nüüd toonud lauale ka variandi, et neil oleks huvi pakkuda meile alternatiivi, kuid meie sooviksime näha mõnd konkreetset alternatiivi, enne kui me hakkaks midagi otsustama," ütles Esko, lisades "Aktuaalsele kaamerale", et praeguse seisuga soovitakse jääda samasse majja.

Esko ütles, et lisaks sellele, et muuseum on ennast praegusesse hoonesse sisse seadnud, ollakse seal juba 13 aastat tegutsenud. "Sellel majal on juba kultuurilooline lugu juures. Kogu see arenguprotsess omaalgatusest kuni selleni, mis ta tänapäeval on," ütles Esko.

Esko sõnul pole olnud laual varianti, et maja tehakse korda. "See on üks meie pakutud variantidest, kui see ei saagi juhtuda ainult meie ja linna koostöös. Tänase koosoleku peamine tulemus oli see, et sai selgeks, et olukorraga peab jätkama kolmepoolselt. Järgmisel koosolekul loodame, et on juba ka riik kultuuriministeeriumi näol meiega laua taga," ütles Esko.

Esko ütles, et puuduste likvideerimise maksumus on veel spekulatsioon, kuid ollakse suhteliselt kindlad, et number jääb viiekohaliseks.

Muuseumi sidumist linnhalliga Esko veel kommenteerida ei oska. "Selleks, et mingit otsust vastu võtta, on rohkem detaile vaja teada," ütles Esko, et linnahalli on arendatud juba omajagu ning on raske ennustada, mis seisus EKKM selle valmimisel on.