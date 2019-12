Kultuuriasutused ja eraettevõtted tegid avaliku pöördumise EKKM-i toetuseks

146 pöördumisele allakirjutanu hulgas on nii loomeliite, õppeasutusi, teatreid, festivale, ettevõtteid, arhitektuuribüroosid kui kunstiinstiinstitutsioone. Lisaks Eestile on toetusega liitunud allakirjutanuid Soomest, Norrast, Lätist, Leedust, Ameerika Ühendriikidest, Belgiast, Hollandist, Horvaatiast, Iisraleist, Šveitsist, Austriast ja Saksamaalt.

Avalik pöördumine Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) toetuseks

Avalikkus kuulis eelmisel nädalal Tallinna linnale kuuluva sihtasutuse Kultuurikatel ootamatust otsusest öelda üles MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi rendileping. Põhjus ehitustehniline audit, milles välja toodud puudused on ometi hõlpsasti kõrvaldatavad. Teatele järgnenud Tallinna linna ja Kultuurikatla juhtide kommentaarid teevad kunsti- ja kultuuriavalikkust tõsiselt murelikuks EKKM-i edasise saatuse osas. Räägitakse tööstuspärandisse kuuluva muuseumihoone lammutamisest ja alternatiivseid võimalusi viimase aastakümne ühele Eesti olulisemale kunstikeskusele ei pakuta.

Leiame, et EKKMi jätkamine Eesti kultuuri- ja kunstiruumis on ülioluline. EKKM-i hoone vajab arendamist ning üles töötamist, vaid äärmiselt kultuurikauge lahendus oleks rahvusvahelise tasemega kunstimuuseumi ruumidest välja tõstmine. EKKM on sündinud kunstnike initsiatiivina, selle eesmärk on mitmekesistada kunstielu ning luua paindlik ja ambitsioonikas rahvusvaheline platvorm, mis vahendab Eesti kunstipublikule värsket ja professionaalset kunsti. Rohujuuretasandi algatusest on saanud professionaalse programmiga näitusemaja, mida iseloomustavad julged valikud, keskendumine ühiskondlikult aktuaalsetele teemadele, tugevad kuraatoripositsioonid ning loomingulises tippvormis kunstnikud. Põhja pst 35 on üks olulisemaid kaasaegse kunsti tugipunkte Tallinna ja Eesti kunstikaardil, see on ruum eksperimentaalse kunstimõtte vabaks väljenduseks. Muuseumi tegevust on saatnud rahvusvaheline edu ning EKKM-il on jälgijaid ja poolehoidjaid üle maailma. Lisaks hoolikalt kureeritud näituse- ja sündmusteprogrammile on EKKM Köler Prize'i väljaandja, mis on üks olulisemaid kaasaegse kunsti auhindu Eestis. Selleks, et EKKM saavutaks oma praeguse stabiilse hooajalise ja rahvusvaheliselt kõrgetasemelise rütmi, on panustanud sajad vabatahtlikud kunstitöötajad, kümned partnerorganisatsioonid ning rahastajatena eraettevõtjad, samuti Eesti kultuurkapital ning Eesti kultuuriminiseerium. Hoonesse on lakkamatult panustatud piiratud näituse-eelarvetest, seda on aidanud korrastada pea kõik kaasaegse kunsti väljal tegutsevad kunstnikud. EKKM-i on tajutud oma ruumina, millest eest ollakse valmis seisma.

On selge, et Põhja pst 35 kinnistu, millel EKKM on tegutsenud, vajab investeeringuid. Kunsti- ja kultuurivaldkond, allakirjutanud organisatsioonid ning lugematud kunstisõbrad loodavad südamest, et Tallinna linnavalitsus asub koos MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga otsima konstruktiivseid lahendusi, et EKKM saaks jätkata oma tegevust uuest näitusehooajal 2020. aasta kevadel. Kui Tallinn tahab olla merele avatud linn ning austada nii pärandit kui uuendusi – näiteks hästi vastu võetud kultuurikilomeetrit – on EKKMi jäämine asukohta, kuhu ta tekkis, ülimalt oluline. Mittetulundusliku muuseumina väärindab EKKM avalikku ruumi. Kultuuriasutusena, mis peaks olema kõigile ligipääsetav, vajab muuseum avalikku tuge ja abi. EKKM korda, mitte kinni!

Tallinna Kunstihoone

Eesti Kunstimuuseum

Tartu Kunstimuuseum

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Kunstiakadeemia

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Eesti Arhitektuurimuuseum

Tartu Kunstimaja

Tartu Kunstnike Liit

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus

Kai kunstikeskus

Fotografiska Tallinn

Eesti Disainikeskus

Eesti Disainerite Liit

Eesti Disaini Instituut

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Heliloojate Liit

Eesti Näitlejate Liit

Eesti Lavastuskunstnike Liit

Eesti Kujundusgraafikute Liit

Eesti Kirjanike Liit

Eesti Kinoliit

Eesti Interpreetide Liit

Eesti Sisearhitektide Liit

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute ühendus

Eesti Tantsuagentuur

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Fotokunstnike Ühendus (FOKU)

Kanuti Gildi SAAL

Sõltumatu Tantsu Ühendus (STL)

Eesti Arhitektuurikeskus

Pimedate Ööde filmifestival (PÖFF)

Music Estonia

Eesti Filmiajakirjanike Ühing

Loov Eesti

Telliskivi Selts

Goethe Instituut Eestis

Eesti Instituut

Narva Muuseumi Kunstigalerii

Tartu Ülikooli muuseum

Eesti Animatsiooni Liit

TalTech Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemia

Kõrgem Kunstikool Pallas

Eesti Draamateater

Ugala Teater

Endla Teater

Vox Clamantis

Tallinn Music Week

Kino Sõprus

Narva Kunstiresidentuur

Flo Kasearu Majamuuseum

Temnikova ja Kasela galerii

Lugemik kirjastus

paranoia kirjastus

Puänt raamatupood

Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseum

Tallinna Graafikatriennaal

Kogo galerii

Kondase Keskus

Viljandi Linnagalerii

Evald Okase Muuseum

Haapsalu Linnagalerii

KORDON residentuur

Põhjala tehas

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus

Sally Stuudio MTÜ

NOAR

Vaikla Studio

Salto arhitektid

Allianss arhitektid

Arhitektuuriagentuur

KAVAKAVA arhitektid

3+1 arhitektid

Molumba arhitektid

Linnalabor

KUU arhitektid

KOKO arhitektid

Stuudio Tallinn

Peeter Pere arhitektid

Arhitektibüroo Okas & Lõoke

Kino maastikuarhitektid

Karisma arhitektid

Kamp Arhitektid

Dagopen Arhitektuuribüroo

Meliorad

Müürileht

Ajakiri kunst.ee

Ajakiri Estonian Art

Ajakiri Maja

Ajakiri Ehituskunst

IDA raadio

Smarten Logistics

Outset Eesti

Valge Kuup OÜ

Artproof

Kinoteater

Kelm

MIM projekt

Biit Me

Vaba Lava

Arvo Pärdi keskus

Alasti Kino

Homeless Bob Production

Luxfilm

Rühm Pluss Null

Rocca al Mare Kooli kultuuri õppetool

Asteriski suvekool

Nukufilmi Lastestuudio

Helsinki International Artist Programme (HIAP) (Soome)

Goethe-Institut Finland (Soome)

Publics (Soome)

Mustarinda (Soome)

SIC (Soome)

Värina (Soome)

Rooftop Press (Soome)

Festival Political Photography (Soome)

Titanik, Turu (Soome)

Third Space (Soome)

Museum of Impossible Forms (Soome)

Moving in November, Helsinki (Soome)

Hordaland kunstsenter, Bergen (Norra)

Small Projects, Tromso (Norra)

Lofoten International Art Festival (LIAF) (Norra)

North Norwegian Art Centre (Norra)

Screen City Biennial, Stavanger (Norra)

Kunsthall Trondheim (Norra)

The Tromsø Center for Contemporary Art (Norra)

Latvian Centre for Contemporary Art (Läti)

Contemporary Art Centre, Vilnius (Leedu)

Rupert (Leedu)

Nida Art Colony (Leedu)

International Studio & Curatorial Program (ISCP), NY (USA)

Beursschouwburg (Belgia)

San Serriffe (Holland)

Organ Vida, Zagreb (Horvaatia)

GMK, Zagreb (Horvaatia)

CCA, Tel Aviv (Iisrael)

Kunsthalle Basel (Šveits)

Rollo Press (Šveits)

Department of Fine Arts at Berne University of the Arts HKB (Šveits)

Kunsthalle Bern (Šveits)

Künstlerhaus Büchsenhausen (Austria)

Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (Saksamaa)