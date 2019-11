Abilinnapea Eha Võrk EKKM-i hoonest: seal ei tohiks inimene üldse olla

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul on mure Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) hoone seisukorra pärast olnud juba suvest saadik ja linnal tekkis kahtlus, et territooriumil võib olla ohtlik. Ehitusaudit kinnitas neid kahtluseid ja linn ei näe võimalust lepingu jätkamiseks. Nii võib EKKM-i ees oodata lammutamine.

"Seal ei tohiks inimene üldse olla. Hoone iseenesest veel kokku ei kuku, seda mööndakse. Aga igal juhul on seal hoones viibimine selgelt ohtlik. Välja toodi erinevad põhjuseid – nii elektrikaabeldust kui ka hoone katuse olukorda ning erinevaid konstruktsioonivigu," ütles Võrk "Aktuaalsele kaamerale".

Siin aga lähevad poolte seisukohad lahku, sest EKKM-i juht Marten Esko suhtub auditisse kriitiliselt. Tema hinnangul pole hoone seisukord nii hull, et maja tuleks lammutada. Auditis toodud kitsaskohad saaks tema sõnul lahendada palju kergemini.

"Ehitusekspertiis, mis põhines suuresti tegelikult vaatlustel, ühtegi uuringut seal läbi ei viidud, hindas hoone erinevaid detaile ohtlikuks. Seal samas ekspertiisis on välja toodud, et hoone konstruktsioonid on rahuldavas kuni heas seisukorras," rääkis Esko.

"Samas need detailid, mis hinnati ohtlikuks, üldjuhul ei puuduta näituseruume. Üks nendest ohtlikest detailidest on söeestakaad, mistõttu me oleme ka piiranud inimeste sissepääsu sinna. Samas võib öelda, et see kõik on hinnanguline," lisas ta.

Esko ei taha spekuleerida, kas otsuse taga võivad olla ärihuvid. Võrk kinnitas, et muid argumente peale ehitusauditi üürilepingu lõpetamiseks praegu ei ole. Küll aga on kindel nii palju, et muuseum tegevust ei lõpeta, praegu on vaid ebaselge, kus edasi tegutsetakse.