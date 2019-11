Anders Härm: EKKM-is viibimine on publikule alati turvaline olnud

"Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) on tegutsenud aadressil Põhja puiestee 35 pea 13 aastat. Tegemist on omaalgatuslikust (do-it-yourself) aktivismist välja kasvanud ja avaliku tunnustuseni jõudnud institutsiooniga, mis on kohalikul kunstiväljal mänginud olulist rolli terve eelneva kümnendi ja olnud oluliste protsesside katalüsaatoriks.

EKKM-i kõige tuntumaks projektiks kohalikul kunstiväljal on kahtlemata olnud kunstiauhind Köler Prize, kuid meie endi jaoks on selle töö põhisisuks siiski igapäevane töö kunstnike ja kuraatoritega, personaalnäituste ja kureeritud grupinäituste ettevalmistamine, lisaürituste angažeerimine ning oma publiku loomine.

13 aasta jooksul on EKKM-i näitusi ja üritusi külastatud sadu tuhandeid kordi ilma et eales oleks maja seisukorra tõttu toimunud ühtegi märkimisväärset intsidenti või vahejuhtumit, EKKM-is viibimine on olnud publikule alati ohutu ja turvaline."