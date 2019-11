Andreas Trossek: EKKM-i sulgemine oleks korvamatu

Kuigi uudis näitusetegevuse ajutisest peatamisest Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) on värske, võib juba praegu kindlalt öelda, et EKKM-i lõplik sulgemine oleks Eesti kunstielu jaoks korvamatu kahju, märkis kunstikriitik ja kvartaliajakirja Kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek. Ta loodab, et pooled leiavad praegusele segasele olukorrale siiski rahuldava lahenduse.

Trossek nentis, et kultuuriministeerium ja Tallinna linn peaksid muuseumi esindajatega ühise laua taha istuma. See oleks tema hinnangul auasi nii riigi kui ka linnavõimu seisukohast.

"Tuletame meelde, et ka näiteks Eesti kunstiakadeemia põhjendas oma Kalamajja kolimist mõne aasta eest kõige muu hulgas sellega, et läheduses ootab kunstirahvast juba ees nullindatel asutatud EKKM," tõi ta välja.

"EKKM kahtlemata ongi selle linnaosa üks olulisemaid maamärke. Kuidas me nüüd siis ütleme kunstiinimestele, et kahju küll, aga peate kolima, sest jälle paistavad siin taustal mingid kinnisvaraarendajate kõrvad välja?"

EKKM on Trosseki sõnul viimase kümnendi jooksul panustanud tohutult noorema kunsti nähtavamaks tegemisele. Ta tõi eraldi välja Köler Prize'i auhinnanäitused.

"Kui me vaatame, kes kõik on Köler Prize'ile kandideerinud, siis see on ikkagi vaieldamatult Eesti paremik. Siit mitte just kõige esinduslikuma välimusega endisest tööstushoonest Põhja puiesteel on piltlikult öeldes mindud ka otse Veneetsia biennaalile, rääkimata rahvusvahelistest muuseumi- ja kuraatorinäitustest ja kommertsiaalsetest messidest. Kui õõnestada nii keskse tähtsusega institutsiooni, siis kunstirahvas kindlasti mobiliseerub," lisas ta.