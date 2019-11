Muuseumi tegevjuht Marten Esko: asutusena ei lõpeta EKKM kindlasti tegevust

Marten Esko ütles, et EKKM-i üürileping lõpetati, kuna väidetavalt on praegune hoone ohtlik. "Tallinna linn palus Kultuurikatlal tellida hoonele ehitusekspertiisi, mis põhineb suuresti tegelikult vaatlustel, ühtegi uuringut siin läbi ei viidud ning hinnati hoone erinevad detailid ohtlikuks," selgitas ta ja mainis, et need detailid, mis on kuulutatud ohtlikuks, ei puuduta näituseruume.

"Hetkel me ei ole täiesti kindlad linna ja Kultuurikatla motiivides," tõdes Esko ja lisas, et mingis mõttes võib seda ehitusekspertiisi auditit vaadata kaheldavalt. "Just sellest pilgust, et see audit võtab endale ülesandeid, milles ta ei päde," ütles ta, rõhutades, et nende probleemide lahendamiseks, mis auditis välja tuuakse, oleks tunduvalt lihtsam maja korda teha, mitte seda maha lammutada.

"Me ei ole saanud otseseid vastuseid motiivide osas peale selle, et seni on väidetavalt käitutud lähtuvalt ekspertiisist," sõnas Esko ja nentis, et asutusena ei lõpeta EKKM kindlasti tegevust. "Samas ongi küsimus selles, et see maja on väga oluline osa EKKM-ist, sest see muuseum tekkis just tänu sellele majale, tänu sellele tuli plaan asutada näitusasutus."