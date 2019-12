Kultuuriministeerium: EKKM-i kinnipanemine oleks kõige viimane asi

Eilsel kohtumisel tõdesid nii Tallinna linnavõimud kui ka Kaasaegse kunsti muuseumi juhtkond, et edasistel läbirääkimistel peaksid osalema ka kultuuriministeeriumi esindajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ütles, et ministeerium läheb osapooltega kohtuma, et otsida võimalikke lahendusi. "Selleks, et sellest olukorrast pilt ette saada, tulebki kokku saada. Riik on seni toetanud kaasaegse kunsti muuseumit tegevustoetusega suuruses 30 000 aastas aga loomulikulikult see ruumide probleem ja edasine tulevik tulebki läbi rääkida. Kindel on see, mida on korduvalt välja öeldud, tegemist on olulise institutsiooniga, selleks tulebki kokku saada ja lahendusi otsida," kommenteeris kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sirts.

Sirts lisas, et kindlasti on muuseum oluline institutsioon. "Selle kinnipanemine oleks küll nüüd kõige viimane asi. Ma saan aru, et seda enam laua peal ei ole. Kõik osapooled peavad kokku saama ja otsima lahendusi," rõhutas Sirts.

Eesti kaasaegse kunsti muuseum lõpetas hooaja varem ja hetkel on asutuse tulevik ebaselge, kuna Tallinna linnavalitsuse tellitud ehitusaudit leidis, et hoones viibimine pole ohutu. Muuseumi juhi Marten Esko sõnul ainult nende ja linna koostööl muuseumit korda ei tee.