Noori ärgitatakse Jaan Krossi teemadel videoid tegema

Konkursi eesmärk on juhtida noorte tähelepanu Jaan Krossi tegelaste nooruslikkusele ja küsida selle järele, mil moel ja kas Jaan Krossi teosed ja tegelased täna noori kõnetavad. Konkursi eestvedaja ja koordinaatori, kirjaniku Kaur Riismaa sõnul on Jaan Krossi tegelikult alati huvitanud inimese nooruse ja uudishimu küsimus: "Noori ei kohta tegutsemas mitte ainult "Wikmani poistes", vaid ka tema dr Martens, Balthasar Russow ja Timotheus von Bock on oma nooruse ja lapsepõlve vormitud."

Riismaa sõnul ajendab Krossi looming küsima, kuidas sünnivad suured isiksused, kes leiutavad uut tüüpi teleskoobiläätse või julgevad vastu astuda tsaarile endale. Milline on meie noorte tänane julgus?

Konkursil osalemiseks palutakse põhikooli- ja/või gümnaasiumiõpilastel leida ükskõik millisest Jaan Krossi teosest lause või lõik, mis õpilast puudutab, ärritab, kõnetab või muul moel liigutab ning see kaamera ees ette kanda ja samas ka mõne lausega seletada, miks ja kuidas just see koht kõnetab. Video palutakse üles laadida Youtube'i keskkonda ja märgista #jaankross100. Samuti tuleb osalemisest Eesti Kirjanike Liidu vastavale e-postiaadressile märku anda.

Parimaid videoid tutvustatakse ja autasustatakse Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil 18. ja 19. veebruaril 2020 Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis, samuti näeb neid ERR kultuuriportaalis.