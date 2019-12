"Disco Elysium" tegi Los Angeleses videomänguauhindade jagamisel puhta töö

Eesti kultuurirühmitusest välja kasvanud rahvusvahelise videomängustuudio ZA/UM esikteost, detektiivirollimängu "Disco Elysium" saatis edu reede öösel Los Angeleses peetud videomängude aastaauhindade tseremoonial The Game Awards – videomäng võitis auhinna neljas kategoorias.

"Disco Elysium" oli nomineeritud parima loo, parima rollimängu, parima väikestuudio tehtud mängu ja parima esikteose kategoorias ning tunnistati võitjaks neis kõigis. Ühtlasi võitis mäng tänavusel tseremoonial kõige rohkem auhindu erinevates kategooriates.

The Game Awards võitmine neljas kategoorias on tähalepanuväärne saavutus. Varasematel aastatel on nii palju auhindu saanud vaid üks mäng, stuudio Rockstar Games mullu ilmunud eepiline vesternseiklus "Read Dead Redemption 2". "Disco Elysium" sai ühe auhinna rohkem kui tänavu rekordilise üheksa nominatsiooniga osalenud märuliseiklus "Death Stranding".

Oktoobris ilmunud rollimängu populaarsuse taga võib näha kriitikute väga sooja vastuvõttu, mis tekitas huvi paljudes mängurites. Hiiglaslikke reklaamikampaaniaid ja maailma suurlinnades majaseinu katvaid postreid, mida lubavad endale mängumaailma suurkorporatsioonid, ZA/UM mängijate südameni jõudmiseks ei vajanud.

"Disco Elysiumi" valmimine võttis ligi viis aastat ja see ilmus tänavu oktoobris. Mängustuudio tegutseb juba mõnda aega Suurbritannias, tiimiliikmeid on ka teistest riikidest, kuid tuumiku moodustavad siiski eestlased. Seetõttu võib julgelt öelda, et tegemist on kõige edukama Eesti mänguga läbi aegade.