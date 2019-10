Eesti stuudio loodud videomäng köidab kasutajaid tasemel graafika ja stsenaariumiga

Eesti kultuurirühmitusest välja kasvanud rahvusvahelise mängustuudio ZA/UM esikteos "Disco Elysium" on pälvinud kriitikutelt palju tunnustust ja on arvustusi koondava veebilehe Metacritic edetabelis tänavu arvutil ilmunud mängude seas kõrgeima keskmise hindega.

Teose puhul on esile tõstetud nii graafika kui stsenaariumi taset ja ka valikuvabadust oma tegelase kujundamisel.



Maali meenutava graafikaga detektiivirollimäng "Disco Elysium" algab kaadritega peategelasest räpase hotellitoa põrandal. Tal on metsik pohmell ja ta ei mäleta, kes ta on. Hotelli tagahoovis ootab lahendamist aga mõrv. Mängus on vabad käed, et vormida tegelase iseloom ja mõttemaailm just selliseks nagu ta ise soovib.

Mängustuudio ZA/UM juhtivprodutsent Kaur Kender selgitas, et meeskond läks algusest peale püüdma seda, et mängu lugu, tekst või tegelased oleks sellisel tasemel nagu korralik kirjandus peab olema. "Ja visuaalselt läksime püüdma seda, et ta oleks sellisel tasemel nagu kujutav kunst," ütles Kender.

Kui traditsiooniliselt on digitaalsete rollimängude lahutamatuks osaks vastastega võitlemine, siis siin eraldi võitlusmehaanikat ei ole. Ka võimalike füüsiliste konfliktide tulemuse määravad dialoogides tehtavad otsused, mille edukus sõltub mängija poolt tegelase arendamisel tehtud valikutest.

""Disco Elysiumi" tegijad on teinud sellise väga julge valiku, et nad lähevadki sellise peaaegu ainult tekstipõhise mängu peale välja ja ma arvan, et see tähendab ka seda, et see mäng on suunatud keskmisest veidi vanemale ja veidikene kannatlikumale mängurile," selgitas taskuhäälingu "Puhata ja mängida" üks saatejuhtidest Rein Zobel.

Praegu on käsil mängu tõlkimine inglise keelest hiina keelde, mis võib võtta umbes kuus kuud. Pärast seda on plaanis lokaliseerimine teistesse keeltesse.

Kaugemas tulevikus loodetakse tuua "Disco Elysium" ka mängukonsoolidele ja tahvelarvutitele.