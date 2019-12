Time valis "Disco Elysiumi" kümnendi parimate videomängude hulka

"Disco Elysium" jagas tunnustust mängudega, nagu "Grand Theft Auto V" (2013), "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017), "Fortnite" (2017), "Dark Souls" (2011), "League of Legends" (2009), "Pokémon Go" (2016), "Minecraft" (2009), "The Elder Scrolls V: Skyrim" (2011), "Portal 2" (2011).

Time kirjutab, et "Disco Elysium" paneb täiusliku punkti suurepäraste mängude kümnendile. "See on sedasorti videomäng, mis saab tulla ainult kümnendivahetusel, mil miski lõppeb ja alguse saab midagi uut."

Thank You @TIME. Disco Elysium is the perfect punctuation mark on a decade of excellent games @studioZAUM pic.twitter.com/DABpII6Mh9 — Timo Albert (@TheTimoAlbert) December 20, 2019

Ajakiri märgib veel, et "Disco Elysium" on justkui pärit aastast 1999, olgugi et lugu ja mehhaanika on nagu tulevikust.

""Disco Elysium" on tõestus sellest, mida videomängude fännid on juba aastaid teadnud: sel meediumil on erilised tugevused ja need suudavad rääkida ainulaadseid lugusid, mida te ei näe teleris ega loe raamatust. See on mäng, mis näitab, kuidas kõik videomängud on tegelikult kunst."

Kaur Kenderi ja ZA/UM osalusel valminud arvutimäng "Disco Elysium". Autor/allikas: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

ZA/UM võitis mängu eest detsembris Los Angeleses peetud videomängude aastaauhindade tseremoonial The Game Awards ka neli auhinda – parima loo, parima rollimängu, parima väikestuudio tehtud mängu ja parima esikteose kategoorias.

"Disco Elysiumi" valmimine võttis ligi viis aastat ja see ilmus tänavu oktoobris. Mängustuudio tegutseb juba mõnda aega Ühendkuningriigis, tiimiliikmeid on ka teistest riikidest, kuid tuumiku moodustavad siiski eestlased.