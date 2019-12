Temnikova ja Kasela galerii avas esimese näituse Noblessneri linnakus

Olga Temnikova loodab, et ehkki vana galerii Lastekodu tänaval oli armas nii neile endile kui ka kunstnikele, pakub uus keskkond inspiratsiooni ja värskeid mõtteid uuteks projektideks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avanäitus, Kaarel Kurismaa "Vanamees ja partituur" toobki nähtavale seni pigem varjus olnud tahu meistri loomingust. Kunstimaailm tunneb Kurismaad eelkõige meie kineetilisele kunstile alusepanijana. Seekord on väljas aga tema maalid ja kollaažid.

"Me avastasime, et paberil teosed ongi need, mis puudu olid selleks, et aru saada, kuidas Kaarel üldse tegi neid skulptuure ja kuidas nad on seotud tema maaliga. Sest ma sain aru, et kunstiteadlased on alati vaadanud tema objekte ja maal on jäänud tähelepanust väljaspoole. Isegi KUMU näitusel ei olnud maale," lausus Temnikova.

Temnikova hinnangul on Kurismaa maalijana väga küps. "Need kollaažid ikkagi seletavad kõik ära, kuidas asjad käivad. Minu arust see on suhteliselt võimatu võtta kunstniku loomingut kuidagi nii eraldi ja ma loodan, et nüüd saavad asjad selgeks," avaldas ta lootust.