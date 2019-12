Raadio Tallinna kuu plaat Siim Aimla Funk Band "We Need To Talk"

Siim Aimla Funk Band keerutab albumiga "We Need To Talk" tempo üles ja liialt lõtku kaheksa loo jooksul just ei anna. Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga, olgu selleks siis õpetamine, dirigeerimine või teiste koosluste jaoks materjali loomine, saab Siim Aimla sel kauamängival teha vahelduseks seda, mida hing ihkab ja tulemus on tujutõstev.

See on funk eesti jazz'i parimate poolt teostatuna, mõned abimehed ka naabritelt laenatud. Jason Hunter, Sten Valdmaa, Paul Daniel, Artis Boriss, Roland Jairus, Karl-Juhan Laanesaar, Robert Mehmet Ikiz, Ricardo Padilla ning kahes loos vokaalil ka Kristi Raias alias Rita Ray, moodustavad meeleoluka seltskonna, kes löövad eriti säravalt lõkkele just elava publiku ees.

"We Need To Talk" annab oma kandvate teemade, täidlaste seadete ja hoogsate soolosööstudega lootust, et Eesti muusikas on uued tuuled, kus ei soul ega funk jäta põhjamaist publikut ka nende kiiduväärt stiilide suhtes enam sugugi külmaks.