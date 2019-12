Tuleva aasta Eesti filmi saak ei pruugi tulla nii hea kui tänavu

Tanel Toomi täispika mängufilmi debüüt, mis püstitas Eestis 267 000 külastusega ühe filmi vaatajate rekordi, sai äsja ka rahvusvahelise pressiakadeemia auhinna. Los Angeleses välja antav Satellite Award tõi Tammsaare ekraniseeringu esile selliste teoste ees, nagu Pedro Almodóvari "Valu ja hiilgus" ja Bong Joon-ho "Parasiit", mis on valitud samuti kümne Oscari nominendi sekka.

EV100 filmiprogramm tekitas aga murrangu filmide rahastamises. Erakordne on näiteks peamiselt erakapitali abil valminud täispika animatsiooni linaletulek.

"Meil on juurde tulnud erakapitali ja erainvestorid. Nähakse, et kui ikka riik investeerib filmi, siis järelikult on mõtet investeerida. Tegelikult on päris suured toetajad filmidele taha tulnud. Need filmid, mis järgmisel aastal välja tulevad, on valminud väga suure erakapitali toel," rääkis Eesti filmi instituudi juhataja Edith Sepp. "See on üks kõige suurem muudatus, mida EV100 filmid filmimaailmas tegid."

Tuleva aasta saak ei pruugi tulla enam nii hea kui tänavu, mil mängufilmid jäid kohati isegi dokumentaal- ja animafilmide varju.

"Võib-olla see tagasilöök ei tule nii kiiresti. Aga kui me mõtleme filmidele, mis tulevad kahe-kolme aasta pärast, siis kindlasti mingi kukkumine toimub," tõdes Sepp. "Praegu on meil laual seitse väga tugevat mängufilmiprojekti ja raha ainult ühe filmi jaoks. Seda on valus vaadata. See on nagu torge südamesse. Nii head tegijad ja nad peavad terve aasta ootama, et saaks uut filmi teha. Aga valikut ei ole. Raha lihtsalt ei ole."

Kõigil neil projektidel on tõsiseltvõetavad kaastootjad teistest riikidest. Kaastootmisel valmis ka selle aasta üks tugevamaid dokumentaalfilme – Eesti-Läti koostööfilm "Surematu", mis samuti kandideeris Ameerika filmiakadeemia auhinnale ehk Oscarile.