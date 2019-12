Ivo Felt "Tõe ja õiguse" võimalustest Oscari-nominatsioonile: tähtis on see, et inimesed filmi vaataksid

Kui suure üllatusena see tuli, et "Tõde ja õigus" on jõudnud võõrkeelse filmi Oscari shortlist'i?

Ikka tuli üllatusena, väike lootus kuskil hingitses, aga et see tõepoolest nii läks, on väga ilus üllatus.

Kuidas üldse käib Ameerika filmiakadeemia meelitamine enda filmi vaatama? Kas tuleb inimesi käsipidi seansile kohale vedada?

Meil on selle jaoks Ameerikas palgatud üks PR-agentuur ehk siis inimesed, kes tegelevad sellega sealpool ookeani. Me ise seda otseselt ei tee. Tõsi ta on, tähtis on see, et inimesed seda filmi vaataksid ja tähtis on inimesed saali saada. Seda me oleme nüüd jõudumööda koos Tatjana Detlofsoniga teinud, kes aitas meid ka "Mandariinide" ja "Vehkleja" juures.

Olete te saanud ka mingit erilist kiidulaulu Ameerika filmiakadeemia liikmete poolt? Kui "Tõde ja õigus" on nüüd kümne parima hulka saanud, siis järelikult on film ka paljudele meeldinud.

Nii nagu sa ütled, kuna me praegu seal nimekirjas oleme, siis üldiselt see näitab seda, et oleme filmi eest saanud ka häid sõnu.

Tänavu on võõrkeelsete filmide rida väga tugev, tugevaid filme on isegi nende hulgas, mis kümne parima seast välja jäid, näiteks sakslate "Süsteemi error" ja taanlaste "Ärtuemand". Oled sa nõus?

See nimekiri on väga kõva ja sellesmõttes on meil väga suur au seal sees olla. Mis siin ikka öelda, loomulikult oleme me hea meelega nende filmide vahel.

Kas see eelnimekiri tähendab nüüd seda, et Ameerika filmiakadeemia poolt on kogu töö tehtud, või on see alles algus?

Tegelikult on nii, et järgmine etapp on Oscari-nominatsioonid, mis kuulutatakse välja 13. jaanuaril ning sinna maani peaksid Ameerika filmiakadeemia liikmed seda filmi vaatama. Loodetavasti peaks see neile ka meeldima.

Nüüd on üks etapp läbitud, aga tööd tuleb ikka edasi teha?

Ma arvan, et praegu pooleli jätta oleks natukene tobe, iseasi on see, kui palju meil seal võimalusi on. Ma arvan, et mitte väga palju, aga praegu mitte midagi teha tundub ka vale. Seega me igal juhul teeme ja püüame edasi.