"Tõde ja õigus" pääses rahvusvahelise filmi Oscari eelnimekirja

Hääletajate ehk filmiakadeemia liikmete jaoks valitakse eelselektsiooni pinnalt 10 filmi n-ö lühinimekirja. Selle 10 hulgast valitakse kuu aja pärast viis nominatsiooni.

Lisaks A. H. Tammsaare samanimelisel teosel põhinevale mängufilmile "Tõde ja õigus" jõudsid kümnekohalisse eelnimekirja veel: Tšehhi film "The Painted Bird", Prantsusmaa film "Les Misérables", Ungari film "Those Who Remained", Põhja-Makedoonia film "Honeyland", Poola film "Corpus Christi", Venemaa film "Beanpole", Senegali film "Atlantics", Lõuna-Korea film "Parasite" ja Hispaania film "Pain and Glory".

"Uudis tundub uskumatuna!" ütles Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp BNS-ile. "Ainuüksi see, et meie oma eesti lugu on saanud omaks paljudele Ameerika filmiakadeemia liikmetele ning et režissöör on suutnud ekraanile tuua universaalse loo, mis poeb hinge ka kodust kaugemal, on erakordne."

Sepa sõnul tähendab eelnimekirja pääsemine, et film leiab veelgi rohkem vaatajaid ning Eesti kultuuriloo üks tüvitekste kogub tuntust.

"Samas, kohe tõmbub muidugi kulm murest kortsu, et kuidas edasist kampaaniat rahastada," lausus Sepp. "Filmile võiks anda parima võimaluse nominatsiooni saamiseks, aga sellega tegeleme juba homme."

"Tõde ja õigus" linastus Eestis 20. veebruaril ja püstitas vaatajaterekordi üle 267 000 vaatajaga, lüües vaadatavuse troonilt seal ligi üheksa aastat olnud "Avatari". Film valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja oli juubeliaasta kinoprogrammi lõppakord. Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Lõuna-Koreas Busani filmifestivalil.

Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaanisarja esimese osa mugandatud filmiloos tuleb Vargamäe uuel ja järeleandmatul peremehel pidada võitlust raske töö, kiusliku naabri ja iseenda tõekspidamistega, et oma söötis ja vilets maa viljakaks muuta ning tõde ja õigus jumalast maha jäetud paigas jalule seada.

Filmi lavastaja ja stsenarist on Tanel Toom, tootjafirma Allfilm, produtsent Ivo Felt ja kaasprodutsent Armin Karu. Tegevprodutsent on Johanna Trass, operaator Rein Kotov, kunstnik Jaagup Roomet, helilooja Mihkel Zilmer ja monteerija Tambet Tasuja. Osades Priit Loog, Priit Võigemast, Maiken Schmidt, Simeoni Sundja, Ester Kuntu jt.