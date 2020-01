Nominentide täispikk nimekiri:

Parim meeskõrvalosatäitja

Tom Hanks filmis "A Beautiful Day In The Neighborhood"

Anthony Hopkins filmis "The Two Popes"

Al Pacino filmis "The Irishman"

Joe Pesci filmis "The Irishman"

Brad Pitt filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

Parim naiskõrvalosatäitja

Kathy Bates filmis "Richard Jewell"

Laura Dern filmis "Marriage Story"

Scarlett Johansson filmis "Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh filmis "Little Women"

Margot Robbie filmis "Bombshell"

Parim kostüümidisain

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in Hollywood")

Parim originaalmuusika

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Marriage Story"

"1917"

"Star Wars: Skywalkeri tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker")

Parim lühianimatsioon

"Dcera"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Parim lühifilm

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors' Window"

"Saria"

"A Sister"

Parim helitöötlus

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"Jokker" ("Joker")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in Hollywood")

"Star Wars: Skywalker tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker")

Parim helimix

"Tähtede poole" ("Ad Astra")

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"Jokker" ("Joker")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood"

Parim võõrkeelne film

"Parasiit" ("Parasite"), rež: Bong Joon-ho

"Valu ja hiilgus" ("Dolor y gloria"), rež: Pedro Almodovar

"Kristuse ihu" ("Corpus Christi"), rež: Jan Komasa

"Meemaa" ("Honeyland"), rež-id: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

"Les Miserables", rež: Ladj Ly

Parim meespeaosatäitja

Antonio Banderas filmis "Valu ja hiilgus"

Leonardo DiCaprio filmis "Ükskord Hollywoodis"

Adam Driver filmis "Marriage Story"

Joaquin Phoenix filmis "Jokker"

Jonathan Price filmis "The Two Popes"

Parim naispeaosatäitja

Cynthia Erivo filmis "Harriet"

Scarlett Johansson filmis "Marriage Story"

Saoirse Ronan filmis "Väikesed naised" ("Little Women")

Charlize Theron filmis "Pommuudis" ("Bombshell")

Renee Zellweger filmis "Judy"

Parim animafilm

"Kuidas taltsutada lohet 3"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Lelulugu 4"

Parim operaatoritöö

"The Irishman"

"Jokker" ("Joker")

"Majakas" ("The Lighthouse")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

Parim lavastaja

"The Irishman", rež: Martin Scorsese

"Jokker", rež: Todd Phillips

"1917", rež: Sam Mendes

"Ükskord Hollywoodis", rež: Quentin Tarantino

"Parasiit", rež: Bong Joon-ho

Parim dokumentaalfilm

"American Factory"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"Meemaa" ("Honeyland")

Parim lühidokumentaal

"In The Absence"

"Learning To Skadeboard in a Warzone (If You're a Girl")

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

Parim grimm

"Pommuudis" ("Bombshell")

"Jokker" ("Joker")

"Judy"

"Pahatar: Kurjuse käskijanna" ("Maleficent: Mistress of Evil")

"1917"

Parim film

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Marriage Story"

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

"Parasiit" ("Parasite")

Parimad eriefektid

"Tasujad: lõppmäng" ("Avengers: Endgame")

"The Irishman"

"Lõvikuningas" ("The Lion King")

"1917"

"Star Wars: Skywalkeri tõus"

Parim kohandatud stsenaarium

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women"

"The Two Popes"

Parim originaalstsenaarium

"Nugade peal" ("Knives Out")

"Marriage Story"

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

"Parasiit" ("Parasite")

Parim laul

"I Can't Let You Throw Yourself Away" filmist "Lelulugu 4" ("Toy Story 4")

"(I'm Gonna) Love Me Again" filmist "Rocketman"

"I'm Standing With You" filmist "Breakthrough"

"Into the Unknown" filmist "Lumekuninganna II: Elsa ja Anna uued seiklused" ("Frozen II")

"Stand Up" filmist "Harriet"

Parim kunstnikutöö

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

"Parasiit" ("Parasite")

Parim montaaž

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Parasiit" ("Parasite")

Oscareid jagatakse 92. korda 9. veebruaril Dolby Theatre'is Hollywoodis Los Angeleses Californias. Ka sel aastal jagatakse õhtujuhiroll ära mitmete kuulsuste vahel, kes auhindu üle annavad, samuti on suur rõhk vaheesinemistel.