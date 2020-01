Andrei Liimets "Tõe ja õiguse" Oscari-nominatsiooni lootusest: šansid on head

Eesti filmiajakirjanike ühingu esimees Andrei Liimets ütles, et Neitsi Maali andmine "Tõele ja õigusele" polnud üllatus, sest tegemist on maailmatasemel filmiga. Filmi kõrget taset näitab Liimetsa sõnul see, milline on selle edu väljaspool Eestit.

"Tõde ja õigus" on üks võõrkeelsetest filmidest, mis pääses Oscari eelnimekirja kümne sekka. Liimets usub, et lähipäevadel võib tulla Eestile rõõmustavaid sõnumeid, sest "Tõde ja õigus" pakub nominentide väljakuulutamisel tihedat konkurentsi. "Ma arvan, et šansid on head ja kui ta sealt reaalselt välja jääb, siis ta on selline viies-kuues koht. Väga tihe mäng. Ma usun, et selles seltskonnas on ta silmapaistev. Isegi selles väga tihedas konkurentsis, mis seal on," arutles Liimets Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Liimets lisas, et Oscarivõit oleks uskumatult suur saavutus, aga seda võitu on palju loota. Liimetsa sõnul on üks suurfavoriite selles kategoorias Lõuna-Korea linateos "Parasiit". "Väga pingeline on konkurents, aga siin tuleb võtta meeletu tunnustusega seda, et Eesti filmid on nii kaugele jõudnud," ütles Liimets, et Eesti filmide puhul võib juba oodata, et nad tõmbavad ka piiri taga tähelepanu ning tegemist pole pelgalt juhusega.

Juhus polnud ka see, et tänavune Eesti filmiauhind Neitsi Maali just "Tõele ja õigusele" läks. "Filmiajakirjanikud sel aastal valmistasid pettumuse sellega, et neil ei olnud pakkuda üllatust, sest ilmselt väga paljud on tõdenud ja oodanud seda, et "Tõde ja õigus" saab olema see film, mis igasuguste aastalõpukokkuvõtete puhul üsna puhta töö teeb," ütles Liimets, et tegemist on niivõrd mastaapse ja tõesti maailmatasemel filmiga.

Auhinnale kandideerisid veel dokumentaalid "Aasta täis draamat", "Marju Lepajõe. Päevade sõnad" ja "Surematu" ning komöödia "Vanamehe film".

"Kuigi "Tõde ja õigus" lõpuks kindlalt võidutses, siis ennekõike oli seal sisearutelusid selle üle, mida esile peaks tooma. "Tõde ja õigus" on selline, mida niigi publik kiidab, igal pool kiidetakse, võib-olla peaks tähelepanu juhtima just dokumentaalfilmidele, mida oli kolm tükki viie nominendi seas," ütles Liimets, et häid filme oli Eestis palju.

Eesti filmiajakirjanikud esitasid auhinnale kokku 25 filmi. "Ka lõppvoorus, kus viis kandidaati omavahel filmiajakirjanike häälte pärast heitlesid, siis ikka igaüks neist pälvis vähemalt kelleltki selle number ühe staatuse. Nii et päris seljavõit ka ei olnud "Tõele ja õigusele", nagu oleks võinud oodata," lausus Liimets.

Liimetsa sõnul on "Tõde ja õiguse" tugevus universaalne lugu, mis kõnetab ka välismaiseid vaatajaid. "Ma olen aru saanud, et ka välisfestivalidel, kus ta on seni linastunud, see tagasiside on olnud selline, et inimesed ikkagi saavad aru ja mingid heitlused on piisavalt universaalsed. Mis on ikka väga suur tunnustus Tanel Toomile ja ka raamatu autorile Anton Hansen Tammsaarele, kes on ära tabanud midagi väga universaalset selles inimloomuses," ütles Liimets.