Briti filmiauhindade jagamisel võidutses Sam Mendese "1917"

"1917" võitis muu hulgas nii parima filmi, parima Briti filmi, parima lavastaja kui ka parima kaameratöö auhinna, edastab BBC.

Filmi "Jokker" peaosaline Joaquin Phoenix pälvis parima meesnäitleja auhinna ning Renee Zellweger Judy Garlandi rolli eest filmis "Judy" parima naisnäitleja preemia.

Lõuna-Korea film "Parasiit" sai kaks auhinda: parima originaalstsenaariumi ja parima võõrkeelse filmi auhinna.

Parima meeskõrvalosatäitja auhinna pälvis Brad Pitt rolli eest Quentin Tarantino filmis "Ükskord Hollywoodis". Parima naiskõrvalosa preemia viis koju Laura Dern rolli eest filmis "Abielulugu".

BBC märgib, et tänavu on esimene kord pärast 1977. aastat, kui kõik näitlejakategooria auhinnad läksid ameeriklastele. Samad inimesed on peapretendendid ka Oscaritele tuleval nädalal.