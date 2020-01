Selgusid BAFTA nominendid, "Jokker" kandideerib auhinnale 11 kategoorias

Londonis jagatakse 2. veebruaril välja 73. Briti filmiauhinnad, kus kõige enim ehk 11 nominatsiooni kogus Todd Phillipsi koomiksifilm "Jokker". Kümnele auhinnale on nomineeritud Martin Scorsese "The Irishman" ja Quentin Tarantino "Ükskord Hollywoodis".

Täispikk nimekiri nominentidest:

Parim film

"1917", rež: Sam Mendes

"The Irishman", rež: Martin Scorsese

"Jokker" ("Joker"), rež: Todd Phillips

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time... In Hollywood"), rež: Quentin Tarantino

"Parasiit" ("Parasite"), rež: Bong Joon-ho

Parim Briti film

"1917", rež: Sam Mendes

"Bait", rež: Mark Jenkin

"For Sama", rež: Waad Al-Kateab, Edward Watts

"Rocketman", rež: Dexter Fletcher

"Kahjuks ei olnud teid kohal" ("Sorry We Missed You"), rež: Ken Loach

"The Two Popes", rež: Fernando Meirelles

Parim naispeaosa

Jessie Buckley filmis "Wild Rose"

Scarlett Johansson filmis "Marriage Story"

Saoirse Ronan filmis "Väikesed naised" ("Little Women")

Charlize Theron filmis "Bombshell"

Renée Zellweger filmis "Judy"

Parim meespeaosa

Leonardo DiCaprio filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time… In Hollywood")

Adam Driver filmis "Marriage Story"

Taron Egerton filmis "Rocketman"

Joaquin Phoenix filmis "Jokker" ("Joker")

Jonathan Pryce filmis" ("The Two Popes")

Parim naiskõrvalosa

Laura Dern filmis "Marriage Story"

Scarlett Johansson filmis "Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh filmis "Väikesed naised" ("Little Women")

Margot Robbie filmis "Pommuudis" ("Bombshell")

Margot Robbie filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time… In Hollywood")

Parim meeskõrvalosa

Tom Hanks filmis "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins filmis "The Two Popes"

Al Pacino filmis "The Irishman"

Joe Pesci filmis "The Irishman"

Brad Pitt filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time… In Hollywood")

Parim režissöör

Sam Mendes filmiga "1917"

Martin Scorsese filmiga "The Irishman"

Todd Phillips filmiga "Joker"

Quentin Tarantino filmiga "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon A Time... In Hollywood")

Bong Joon-Ho filmiga "Parasiit" ("Parasite")

Tõusev täht

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Micheal Ward

Parim debüüt

Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite filmiga "Bait"

Waad al-Kateab, Edward Watts filmiga "For Sama"

Alex Holmes filmiga "Maiden"

Harry Wootliff filmiga "Only You"

Álvaro Delgado-Aparicio filmiga "Retablo"

Parim võõrkeelne film

"The Farewell"

"For Sama"

"Valu ja hiilgus" ("Pain and Glory")

"Parasiit" ("Parasite")

"Põleva tütarlapse portree" ("Portrait of a Lady On Fire")

Parim dokumentaal

"American Factory"

"Apollo 11"

"Diego Maradona"

"For Sama"

"The Great Hack"

Parim animatsioon

"Lumekuninganna II: Elsa ja Anna uued seiklused" ("Frozen 2")

"Klaus"

"A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon"

"Lelulugu 4" (""Toy Story 4")

Parim stsenaarium

"Booksmart", stsenaristid Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins ja Katie Silberman

"Nugade peal" ("Knives Out"), stsenaristid Rian Johnson

"Marriage Story", stsenarist Noah Baumbach

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time... In Hollywood"), stsenarist Quentin Tarantino

"Parasiit" ("Parasite"), stsenaristid Han Jin Won ja Bong Joon-ho

Parim kohandatud stsenaarium

"The Irishman", stsenarist Steven Zaillian

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit"), stsenarist Taika Waititi

"Jokker" ("Joker"), stsenaristid Todd Phillips ja Scott Silver

"Väikesed naised" ("Little Women"), stsenarist Greta Gerwig

"The Two Popes", stsenarist Anthony McCarten

Parim originaalmuusika

"1917", helilooja Thomas Newman

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit"), helilooja Michael Giacchino

"Jokker" ("Joker"), helilooja Hildur Guđnadóttir

"Väikesed naised" ("Little Women"), helilooja Alexandre Desplat

"Tähesõjad: Skywalkeri tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker"), helilooja John Williams

Parim operaatoritöö

"1917", operaator Roger Deakins

"The Irishman", operaator Rodrigo Prieto

"Joker", operaator Lawrence Sher

"Le Mans '66", operaator Phedon Papamichael

"The Lighthouse", operaator Jarin Blaschke

Parim kostüümikujundus

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Judy"

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon A Time… In Hollywood")

Parim montaaž

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Le Mans '66"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon A Time... In Hollywood")

Parim kujundus

"1917"

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Ükskord Hollywoodis" ("Once upon a Time… In Hollywood")

Parim grimm

"1917"

"Pommuudis"

"Jokker" ("Joker")

"Judy"

"Rocketman"

Parim heli

"1917"

"Jokker" ("Joker")

"Le Mans '66"

"Rocketman"

"Star Wars: Skywalkeri tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker")

Parimad eriefektid

"1917"

"Tasujad: lõppmäng" ("Avengers: Endgame")

"The Irishman" - Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman

"Lõvikuningas" ("The Lion King")

"Star Wars: Skywalkeri tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker")

Parim näitlejakoosseis

"Jokker" ("Joker")

"Marriage Story"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon A Time... In Hollywood")

"The Personal History of David Copperfield"

"The Two Popes"

Parim Briti lühifilm

"Azaar"

"Goldfish"

"Kamali"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"The Trap"

Parim Briti lühianimatsioon

"Grandad Was A Romantic"

"In Her Boots"

"The Magic Boat"