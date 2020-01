Ivo Felt: see olnuks ime, kui "Tõde ja õigus" oleks saanud Oscari nominatsiooni

Produtsent Ivo Felt kinnitas, et Ameerikas on "Tõde ja õigus" hästi vastu võetud. "See, et me kümne hulka pääsesime, tõstis meid rohkem esile ja näib, et siin filmi vaadanud inimesed on meist pigem lugu pidanud," mainis ta ja lisas, et praegust võõrkeelsete filmide valikut vaadates tundub, et Bong Joon-ho "Parasiit" on kõige tõenäolisem võitja. "Sellest viiest kolm olid päris kindlad ja Poola film "Kristuse ihu" oli ka päris kindel, seega sellele viimasele viiendale kohale see võistlus käiski, see, et sinna maandus dokumentaalfilm "Meemaa", on ju tegelikult tore."

Samas võiks Feldi arvates Eesti filmide Oscari-kampaaniat riiklikult rohkem toetada. "Arusaadavalt on Eesti väike ja me ei suuda riiklikult sinna väga palju panustada, aga mingi fikseeritud eelarve võiks olla küll kas Eesti Filmi Instituudi või kultuuriministeeriumi real, millega Hollywoodis seda filmikampaaniat teha saaks," mainis ta ja rõhutas, et esikohal on alati film ning kui ei ole filmi, siis pole mõtet ka promo teha. "Film peab olema hea ning kui film juba olemas on, siis ilma promota samas ei juhtu midagi, ega selle kümne hulka me poleks ka saanud, kui me poleks natukene vaeva näinud."

"See oleks olnud väga suur ime, kui me oleksime viie nominendi hulka saanud," tõdes produtsent ja lisas, et samas ei saa öelda, et neil poleks üldse võimalus olnud. "Mingi õhkõrn võimalus siiski oli."