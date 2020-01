Tristan Priimägi: "Tõde ja õigus" läks meeletu kohaliku kassaedu pealt otse Hollywoodi

Tristan Priimägi ütles, et kuigi imesid juhtub ning "Tõele ja õigusele" anti selle ime tekkeks ka võimalus, siis pahatihti võidab ikkagi statistika ja tõenäosus. "See tõenäosus räägib seda, et kui neid viite võõrkeelse filmi nominenti vaadata, siis kolm neist on auhinnatud Cannes'i filmifestivalil, üks auhinnatud Veneetsias ja üks dokfilmi laureaat Sundance'ilt, aga see on etapp, mis on "Tõel ja õigusel" läbimata," mainis ta ja lisas, et kohaliku meeletu kassaedu pealt on mindud otse Hollywoodi. "Reamehe staatus on läbimata, seetõttu oleks ausam arvata, et võib-olla järgmine kord."

Samuti rõhutas ta, et ilma promokampaaniata ei ole võimalik võõrkeelsel filmil Hollywoodis hakkama saada. "Tahaksingi öelda, et "Tõe ja õiguse" kümne hulka jõudmine on suuresti Ivo Feldi teema, ma ei tea, mida ta seal teeb ja ma ka ei tea, kas seda teada tahan," sõnas ta ja nentis, et loodetavasti antakse neid võimalusi veel.

"Nominente vaadates eriti suuri üllatusi ei ole, väike lootus oli, et Greta Gerwigi film "Väikesed naised" tõstab naisrežissöörid uuesti pildile, kui need Kuldgloobustel seal ei olnud, aga nii ei läinud," tõdes Priimägi ja tõi välja, et ka Quentin Tarantinol läheb filmiga "Ükskord Hollywoodis" üllatavalt hästi. "Seda ma ei oleks kuu aega tagasi osanud esimesena ennustada."