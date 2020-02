92. Ameerika filmiakadeemia auhinnagala avas muusikalise numbriga Janelle Monae, kes tõi lavale katkendeid nii Oscarile nomineeritud filmidest ("A Beautiful Day in the Neighborhood", "Rocketman") kui ka teistest 2019. aasta olulistest linateostest ("Midsommar"). Muusikalise üllatuskülalisena astus õhtu jooksul lavale ka räppar Eminem, kes kandis ette loo "Lose Yourself" filmist "8 Mile", im memoriam rubriigi taustaks esitas Billie Eilish koos oma vennaga The Beatlesi loo "Yesterday".

Õhtu üheks suurimaks võitjaks oli Lõuna-Korea filmitegija Bong Joon-ho filmiga "Parasiit", kes pälvis nii parima filmi, parima lavastaja, parima originaalstsenaariumi kui ka parima võõrkeelse filmi auhinnad. "Ma õppisin koolis Martin Scorsese filme, juba tema kõrval nomineeritud saada oli õnn, aga võitmine on täiesti uskumatu," mainis ta.

Rollis eest filmis "Judy" oma teise Oscari pälvinud Renee Zellweger mainis tänukõnes, et viimane aasta, kui on rohkem räägitud Judy Garlandist, on talle meelde tuletanud, kuidas kangelased ühendavad inimesi. "Kui vaatame enda kangelaste poole, siis leiame ühise keele," sõnas ta ja rõhutas, et kui pühitseme oma kangelasi, siis meenub meile ka see, kes oleme ise.

Esimese Oscari pälvis näitleja Joaquin Phoenix rolli eest filmis "Jokker". "Ma jagan oma kaasnominentidega täpselt samasugust armastust filmide vastu," sõnas ta ja rõhutas, et tänu sellele on tal õnnestunud elada kõige imelisemat elu. "Ma ei tea, kes ma ilma selleta oleksin," mainis Phoenix, lisades, et üheks plussiks selle ameti juures on võimalus anda hääl neile, kellel pole võimalust ise enda eest seista. "Ma ei ole olnud kõige parem inimene ning minuga pole olnud kõige lihtsam koos töötada, aga siin saalis on palju inimesi, kes on andnud mulle teise võimaluse, aitäh teile."

Legendaarne operaator Roger Deakins, kes on parima operaatoritöö Oscarile nomineeritud 15 korda, pälvis filmiga "1917" oma teise Oscari. "Aitäh Sam Mendes, et pakkusid meile kõige imelisema kogemuse, me ei unusta seda kunagi," sõnas ta. Oma teise Oscari võitis ka muusik Elton John loo eest "(I'm Gonna) Love Me Again", mis kõlas filmis "Rocketman".

Parima kohandatud stsenaariumi eest võitis oma esimese Oscari Uus-Meremaa filmitegija Taika Waititi, kelle arvates oli auhind üllatavalt kerge. "Ma tahaksin tänada oma ema, et oled olnud mu ema, ja andsid mulle selle raamatu, mille põhjal filmi "Jänespüks Jojo" kirjutasin," sõnas ta.

Parima meeskõrvalosa auhinna pälvinud Brad Pitt, kelle jaoks oli tegemist teise Oscariga, ütles tänukõnes, et tema auhind kuulub eelkõige Quentin Tarantinole. "Sa oled eriline ning ilma sinuta oleks filmimaastik palju vaesem," sõnas ta ja mainis, et samuti on film "Ükskord Hollywoodis" hea võimalus tõmmata tähelepanu kaskadööridele.

Võitjate täispikk nimekiri:

Parim film

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Marriage Story"

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

"Parasiit" ("Parasite")

Parim naispeaosatäitja

Cynthia Erivo filmis "Harriet"

Scarlett Johansson filmis "Marriage Story"

Saoirse Ronan filmis "Väikesed naised" ("Little Women")

Charlize Theron filmis "Pommuudis" ("Bombshell")

Renee Zellweger filmis "Judy"

Parim meespeaosatäitja

Antonio Banderas filmis "Valu ja hiilgus" ("Pain and Glory")

Leonardo DiCaprio filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon A Time In... Hollywood")

Adam Driver filmis "Marriage Story"

Joaquin Phoenix filmis "Jokker" ("Joker")

Jonathan Price filmis "The Two Popes"

Parim lavastaja

"The Irishman", rež: Martin Scorsese

"Jokker", rež: Todd Phillips

"1917", rež: Sam Mendes

"Ükskord Hollywoodis", rež: Quentin Tarantino

"Parasiit", rež: Bong Joon-ho

Parim laul

"I Can't Let You Throw Yourself Away" filmist "Lelulugu 4" ("Toy Story 4")

"(I'm Gonna) Love Me Again" filmist "Rocketman"

"I'm Standing With You" filmist "Breakthrough"

"Into the Unknown" filmist "Lumekuninganna II: Elsa ja Anna uued seiklused" ("Frozen II")

"Stand Up" filmist "Harriet"

Parim originaalmuusika

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Marriage Story"

"1917"

"Star Wars: Skywalkeri tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker")

Parim võõrkeelne film

"Parasiit" ("Parasite"), rež: Bong Joon-ho

"Valu ja hiilgus" ("Dolor y gloria"), rež: Pedro Almodovar

"Kristuse ihu" ("Corpus Christi"), rež: Jan Komasa

"Meemaa" ("Honeyland"), rež-id: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

"Les Miserables", rež: Ladj Ly

Parim grimm

"Pommuudis" ("Bombshell")

"Jokker" ("Joker")

"Judy"

"Pahatar: Kurjuse käskijanna" ("Maleficent: Mistress of Evil")

"1917"

Parimad eriefektid

"Tasujad: lõppmäng" ("Avengers: Endgame")

"The Irishman"

"Lõvikuningas" ("The Lion King")

"1917"

"Star Wars: Skywalkeri tõus"

Parim montaaž

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Parasiit" ("Parasite")

Parim operaatoritöö

"The Irishman"

"Jokker" ("Joker")

"Majakas" ("The Lighthouse")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

Parim helimix

"Tähtede poole" ("Ad Astra")

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"Jokker" ("Joker")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood"

Parim helitöötlus

"Le Mans '66" ("Ford v Ferrari")

"Jokker" ("Joker")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in Hollywood")

"Star Wars: Skywalker tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker")

Parim naiskõrvalosatäitja

Kathy Bates filmis "Richard Jewell"

Laura Dern filmis "Marriage Story"

Scarlett Johansson filmis "Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh filmis "Väikesed naised" ("Little Women")

Margot Robbie filmis "Pommuudis" ("Bombshell")

Parim lühidokumentaal

"In The Absence"

"Learning To Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

Parim dokumentaalfilm

"American Factory"

"Salajane haigla" ("The Cave")

"The Edge of Democracy"

"Pühendus Samale" ("For Sama")

"Meemaa" ("Honeyland")

Parim kostüümidisain

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in Hollywood")

Parim kunstnikutöö

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

"Parasiit" ("Parasite")

Parim lühifilm

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors' Window"

"Saria"

"A Sister"

Parim kohandatud stsenaarium

"The Irishman"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

"Jokker" ("Joker")

"Väikesed naised" ("Little Women")

"The Two Popes"

Parim originaalstsenaarium

"Nugade peal" ("Knives Out")

"Marriage Story"

"1917"

"Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")

"Parasiit" ("Parasite")

Parim lühianimatsioon

"Dcera"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Parim animafilm

"Kuidas taltsutada lohet 3"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Lelulugu 4" ("Toy Story 4")

Parim meeskõrvalosatäitja

Tom Hanks filmis "A Beautiful Day In The Neighborhood"

Anthony Hopkins filmis "The Two Popes"

Al Pacino filmis "The Irishman"

Joe Pesci filmis "The Irishman"

Brad Pitt filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood")