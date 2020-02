Andrei Liimets: filmimaailm vajab struktuurseid muutusi

Ameerika filmiakadeemia pidas olulisemate auhindade vääriliseks Korea filmi. Märgiline sõnum Oscarite jagamiselt. "Märgiline on see kindlasti, kuid suurest üllatusest päris rääkida ei saa. "Parasiit" oli suurfavoriit ja kui vaadata kriitikute filmiedetabeleid, siis antud film ka nendes troonis," märkis Liimets. "Märgiline on võit seetõttu, et tegemist on esimese mitte-ingliskeelse filmiga, mis sellise auhinna sai."

Parima filmi kategoorias oli üheksa kandidaati, teistes kategooriates on tavaliselt viis. "Kandidaatide rohkus tuleneb sellest, et mõned aastad tagasi muudeti reglementi ja tõsteti seda numbrit, eesmärgiga tõmmata rohkematele filmidele tähelepanu," ütles kriitik ning lisas, et "Parasiidi" võidu seletamiseks ühtne vastus puudub.

"Parasiit" tabab mitut päevakajalist ja universaalset teemat. "Peamiselt räägib film lõhestumisest ja sellest, kui erinevates maailmades inimesed elavad vaatamata sellele, et ollakse ühises füüsilises ruumis," sõnas Liimets ja selgitas, et võidufilm oli tehniliselt suurepäraselt tehtud.

"Korea kinost tuleb häid filme igal aastal, aga nende kino tuntuim poeg Bong Joon-ho on silma paistnud Ameerika filmi traditsioonist laenava filmikeelega," ütles ta. "Räägitud on ka sellest, et "Parasiit" kummardab Alfred Hitchocki loomingule." Filmikriitik rõhutas, et Bong Joon-ho film kasutab ära filmivaramu parimaid palu ja teeb seda efektselt ning on sellisena universaalne.

Korea filmid on kriitikute tunnustusi ka varem pälvinud, kuid mitte eriti Ameerikas. On kritiseeritud, et filmitööstuses ja Oscariga tunnustatud inimeste seas pole piisavalt mitmekesisust. "Selleteemaline diskussioon on möllanud päris pikalt. Auhindade jagamise peamine teema oli, et lavastajate kategoorias ei nomineeritud filmi "Väikesed naised" režissööri Greta Gerwigi," sõnas Liimets ja lisas, et Ameerika filmiakadeemia valikud jäid arusaamatuks.

Filmitööstuse sees domineerib teatav inimtüüp. "Kui vaadata Ameerika Filmiakadeemia liikmeskonda, siis naisvalijad on tunduvas vähemuses," ütles ta ja lisas, et akadeemia on viimastel aastatel selle probleemiga aktiivselt tegelenud.

MeToo ja Harvey Weinsteini skandaalid on olukorrale kindlasti mõjunud juba selle kaudu, et need on pannud inimesi sellel teemal rääkima. "Probleemi lahendamise esimene faas on teadlikus ja see teadlikus on täna juba üsna tugevalt olemas," sõnas Liimets. "Järgnevaks sammuks peaksid olema struktuursed muutused."

Auhinnad jagati filmikriitik Liimetsa sõnul üsna õiglaselt: "Mõnes üksikus kategoorias tundus, et võit ei läinud kõige tugevamale. Näiteks dokumentaalfilmide kategoorias võitis Ameerika dokumentaal tõenäoliselt seetõttu, et kõnetas Ameerika filmiakadeemia hääletajaid enim. Animatsioonis ei olnud originaalsuse aasta. Enda eest räägib juba see, et antud kategoorias tunnustati ühe seeria neljandat osa."