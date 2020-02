Aurelia Aasa: "Jokker" jäi Oscarist ilma vähese omanäolisuse tõttu

Õhtu võitjaks oli "Parasiit". "Film võttis parima filmi, parima rahvusvahelise filmi, parima stsenaariumi ja parima režissööri oscari," sõnas Aasa ning lisas, et see võit oli eriti tähtis seetõttu, et esmakordselt võitis parima filmi kategoorias võõrkeelne film.

Parima filmi kategoorias rivaalitsesid filmid "Parasiit" ja "1917". "Minu jaoks oli üllatus, et "Parasiit" tegi sellise triumfi," ütles Aasa ning selgitas, et "parasiit" tõi auhindade jagamisele mitmekesisust, mida mõningate kriitikute arvates on üritusel liiga vähe. "On tore, et pärast Kuldgloobust ja BAFTAt oli Oscaritel selline üllatusmoment sees."

Parimate filmide nominetide seas olid suured Ameerika filmid. "Sellised filmid nagu "Ükskord Hollywoodis", "Väikesed naised" ja "Jokker". Konkurents oli tihe ja tulemus üllatav, et võitjaks osutus võõrkeelne film. Ennustused olid õiged erinevates näitlejate kategooriates," sõnas filmikriitik ning nõustus, et parima filmi võitja ennustused paika ei pidanud.

Parimaks naispeaosatäitjaks valiti Renee Zellweger rolli eest filmis "Judy". "Huvitav on see, et Renee Zellwegeril endal on olnud Hollywoodis rasked ajad. Omamoodi sõit Ameerika mägedel. Nüüd tegi ta isikliku tagasitulemise Judy Garlandi rollis," lausus Aasa.

Võit oli märgiline ka seetõttu, et Judy Garland omal ajal Oscarit ei võitnud, ehkki ta oli nomineeritud. "Siin võib olla tagasivaatav tänu Judy Garlandile endale," märkis Aurelia Aasa.

Parima naiskõrvalosatäitja auhinna pälvis Laura Dern, kes sai tänavu oma esimese Oscari. "Ma arvan, et see oli üks nendest Oscaritest, mis oli ümbrikusse juba ammu valmis pandud," sõnas Aasa ning lisas, et üllatusi seal ei olnud. "Mul on kahju, et film "Abielu lugu", mille eest Laura Dern Oscari sai, jäi auhindade jagamisel üldiselt tagaplaanile. See oli ilus lahutusdraama."

Parima meespeaosatäitja tiitel läks Joaquin Phoenixile rolli eest filmis "Jokker". Tegemist oli ettearvatud võiduga. "Kui film Veneetsias võitis, siis oli küllaltki selge, et Phoenix selle Oscari võtab. See oli talle neljas kord olla nomineeritud," lisas filmikriitik. Roll ise oli nii mitmetahuline, et see andis talle võimaluse mängida nii üksikut ühiskonnast äratõugatud inimhinge kui ka kerget psühhopaati. "Juba see tõigi Oscari," sõnas ta.

Jokkeril oli kokku enim nominatsioone ning seetõttu oli ka selge, et film ei kandideeri parima filmi tiitlile. "Selle taga ei ole ainult filmi vastuolulisus, vaid tegelikult ka omanäolisuse vähesus. Tegemist on massproduktsiooniga, mis põhineb vanadel lugudel," selgitas Aasa.

Parimaks meeskõrvalosatäitjaks sai Brad Pitt osa eest filmis "Ükskord Hollywoodis". Seda filmi võib pidada kummarduseks filmitööstusele ja klassikalisele Hollywoodile. "On üllatav, et saadud Oscar oli Brad Pitti esimene," lisas filmikriitik. "Ma arvan, et on olnud Brad Pitti aasta."

Suurimaks kaotajaks võib pidada filmi "The Irishman", mis jäi täielikult auhinnata. "Üllatavaks võib pidada ka seda, et film "Väikesed naised" jäi ilma Oscarist parima kohandatud stsenaariumi kategoorias," ütles ta ning selgitas, et paljud eeldasid noorele Ameerika silmapaistvale režissöörile Greta Gerwigile võitu. Film sai Oscari kostüümide eest.

Üllatavaks võib pidada, et Ameerika filmid nagu "Ükskord Hollywoodis" ja "Väikesed naised" suurt tähelepanu ja võitu ei pälvinud. "Quentin Tarantino on tõeline Ameerika kultusklassik ja tema filmid on pälvinud mitmeid nominatsioone ja võite ka varem, kuid tema ise pole endale kõige kuldsemaid palu saanud," rääkis Aasa ning meenutas, et Tarantino on öelnud, et tal on kavas teha vaid kümme filmi. "Ükskord Hollywoodis" oli tema üheksas film.

Oscareid saadab vähese mitmekesisuse kriitika. "See teema jääb Oscareid mõneks aastaks kindlasti saatma, kuid arvan, et filmimaailm tervikuna muutub üha mitmekesisemaks. Mitte ainult selles küsimuses, vaid oletatavasti tuleb väljale rohkem rahvusvahelisi hääli," sõnas filmikriitik.