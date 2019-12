Följeton: "Tõde ja õigus" Hollywoodi moodi

"Tõde ja õigus" (režissöör: Stanley Kubrick)

Andres (Jack Nicholson): Siin on ANDRES!

"Tõde ja õigus" (režissöör: James Cameron)

Juss (Arnold Schwarzenegger): Tule minuga, kui elada tahad!

Mari (Kate Winslet): Hasta la vista, Jussike!

"Tõde ja õigus" (režissöör: Ridley Scott)

Lambasihver (Sigourney Weaver): See oli Lambasihver, Vargamäe viimane ellujäänu. Side lõpp.

"Tõde ja õigus" (režissöör: Francis Ford Coppola)

Andres (Marlon Brando): Mis korrat see on?

Noor Andres (Al Pacino): See on Tagapere sõnum. See tähendab, et Pearu magab kaladega.

"Tõde ja õigus" (režissöör: Grigori Kromanov)

Pearu (Uldis Pucitis): Kui nuabrimees on nukk, siis olen mina koa nukk.

"Tõde ja õigus" (režissöör: Roger Michell)

Mari (Julia Roberts): Ma olen lihtsalt tüdruk, kes seisab poisi ees ja palub, et see teda armastaks.

Andres (Hugh Grant): Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus.

"Tõde ja õigus" (režissöör: David Fincher)

Andres (Brad Pitt): Seal ta ongi see Vargamäe. Vargamäe esimene reegel on: sa ei räägi Vargamäest.

"Tõde ja õigus" (režissöör: George Lucas)

Andres (Harrison Ford): Indrek, ma olen su isa.

"Tõde ja õigus" (režissöör: Martin Scorsese)

Pearu (Robert de Niro): Sina, sitikas! Sina, könn! Pim-pam, piu-pau, pim-pam, piu-pau!

"Tõde ja õigus" (režissöör: John McTiernan)

Pearu (Alan Rickman): Te, Mäepere-rahvas olete kõik ütesugused. Aga sedakõrda ei jaluta Jussike Kariniga päikeseloojangu poole.

Andres (Bruce Willis): See oli Indrek, sina lambapea!

"Tõde ja õigus" (režissöör: Christopher Nolan)

Andres (Christian Bale): Asi on lihtne, me peame Pearu koera maha lööma.

Juss (Leonardo DiCaprio): Miks pole keegi seda varem siis teinud?

Krõõt (Eddie Redmayne): Kui sa midagi oskad, ära tee seda priilt.

"Tõde ja õigus" (režissöör: Quentin Tarantino)

Andres (Samuel L. Jackson): Krõõt, kas sa pühakirja loed?

Krõõt (Uma Thurman): Mitte regulaarselt.

Andres: Mul on pühakirjast üks lõik pähe õpitud - Hesekiel 25:17 ...

/

Andres (Samuel L. Jackson): Kraav, motherf**, kas me kaevame seda?

Sauna-Madis (Tim Roth): Mes?

Andres: Ütle "mes" veel üks kord! Ütle, kui julged!