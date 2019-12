Arhitektuurimuuseum avab näituse XX sajandi ehituskultuuri suurkujust August Komendandist

August Komendant oli rahvusvaheline mees, tänu kelle tööle on Eestis tänagi kasutuses Kadrioru staadioni tribüün Tallinnas ning riigi viljasalv Tartus. Komendant pani oma loengutega (1937–39) aluse Tallinna tehnikaülikooliga seotud koorikute koolkonna tekkele ning aitas kaasa raudbetooni innovatsioonile Eestis. Sõjajärgsetest aastatest on Komendandi tööpanusest näiteid Saksamaal, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Venezuelas ja mujalgi.

Näitusel Rotermanni soolalaos saab näha nii Komendandi kui ka arhitektide Louis Kahni, Eero Saarineni, Moshe Safdie, Oscar Tenreiro jt originaaljooniseid ja makette.

August Komendant 1981. aastal. Autor/allikas: pressimaterjalid

Ehitusinsener Komendandi jaoks ei olnud riigipiire justkui olemas, märkis Komendandi näituse kuraator on arhitektuuriajaloolne Carl-Dag Lige, kes on viimased 4–5 aastat uurinud Komendandi pärandit. Maailmas on teada-tuntud eestlase August Komendandi koostöö samuti Eestis sündinud arhitekti Louis Kahniga, seda on toetanud lisaks koostööd kaunistavatele ehitistele August Komendandi raamat "18 aastat arhitekt Louis I Kahniga", mis ilmus detsembris ka eesti keeles.

Raudbetoon oli tippinsener August Komendandi elu armastus. Seda tõendab esimene rahvusvaheline näitus suurmehest, kus saab näha reliikviaid, mida kusagil maailmas ei ole seni veel eksponeeritud.