Kultusteos "18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga" ilmus eesti keeles

Eesti keeles ilmus üks maailma arhitektuuriloo kultusteos "18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga", mille autor on eesti päritolu ehitusinsener August Komendant. Raamat on omamoodi eestkõne ehitusinseneri elukutsele, mis sageli kipub arhitekti loomingu varju jääma.

Arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige ütles, et Komendanti võib pidada üheks 20. sajandi II poole suurimaks betoonehitiste loojaks ja propageerijaks. Komendandi karjäär algas Eestis ning jätkus Saksamaal ja USA-s Saaremaal sündinud arhitekti Louis Kahniga, kellega valmis mitmeid maailma arhitektuurilukku läinud hooneid. Lisaks erialastele suhetele sidus mehi sügav sõprus, mis tuleb välja ka sellest raamatust.

"See on mälestusteraamat, aga mitte sentimentaalne, vaid hästi kirglik. See on väga isiklik ja seal on tunda seda, et Komendandile oli suhe Kahniga väga oluline. See mõjutas ka Komendandi enda erialast kujunemist. Talle kui heale sõbrale oli Kahni lahkumine kindlasti suur kaotus kindlasti," rääkis Lige "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma leidsin arhiivist kirjavahetuse, kus Komendant kirjutab ühele Panama arhitektile natuke pärast Kahni surma 1974, et "ma tahan kirjutada raamatu "18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga", nii et peaaegu kohe see mõte tekkis ja aasta hiljem anti raamat välja," lisas Lige.